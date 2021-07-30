God is a Woman: какие авторские духи выпустила Ариана Гранде

Ариана Гранде выпустила свой авторский 4 аромат. 28-летняя американская певица представила новые духи God is a Woman, что в переводе означает "Бог является женщиной". Аромат назван в честь хита Арианы. Интересно, что он на 91 процент состоит из чистых компонентов.

Известная певица официально запустила продажи своего нового аромата. Ариана Гранде работала над его созданием вместе с парфюмером компании Robertet – Жеромом Эпинеттом, который создал такие культовые ароматы: Bal d'Afrique для Byredo и Trefle Pur для Atelier Cologne.

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Ариана Гранде представила духи God is a Woman

Еще из тизерного изображения Арианы, где певица нежилась в пышном поле цветов, можно было догадаться, что основу God is a Woman будут составлять цветочные ноты. Аромат пахнет грушей, амбреттой, турецкой розой, ирисом. Также он имеет ноты мадагаскарской ванили и кедра. Особенностью духов стало то, что их не тестировали на животных, они на 100 процентов являются веганскими, созданы из чистых ингредиентов и на 91 процент из натуральных компонентов.

Лицом бьюти-новинки стала сама Ариана Гранде, которая позировала на рекламных снимках в окружении цветов. Что касается упаковки: духи поместили в лавандовый флакон с выпуклыми углами, который напоминает драгоценный камень.

Аромат уже можно приобрести на сайте косметической сети Ulta Beauty. В течение первых 2 недель часть денег с продаж будут передавать на инициативы по очистке океана по всему миру. Цена на God is a Woman варьируется от 44 до 64 долларов. Стоимость зависит от объема флакона.