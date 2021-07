Рианна решила расширить свой бизнес, и нашла новый путь заработка после того, как зимой 2021 компания LVMH закрыла ее бренд одежды Fenty. О запуске своей парфюмерной линии певица сообщила на своем аккаунте в инстаграме посредством публикации с 2 черно-белыми фотографиями и подписями: "FENTYPARFUM скоро". А также опубликовала рекламный ролик на инстаграм-странице Fenty Beauty.

Вас заинтересует: С голым торсом в образе кентавра: Адам Драйвер стал лицом аромата Burberry и взбудоражил сеть

Рианна создала собственные духи

Ранее Рианна никогда не изменяла аромата Love, Do not Be Shy, Killan – сладкие ноты "как на небесах". Вероятно, и собственные духи певица создаст на основе цветочных композиций. Представители бренда Fenty описывают аромат как "чувственный, полный уверенности и сексуальный".

Кроме черно-белых портретов Рианны, на которых она продемонстрировала новую авангардную прическу, в соцсети появились другие посты-новости. Например, на одном из видео можно разглядеть, каким будет флакон духов.

В частности, звезда предложила желающим добавить духи в список желаний на официальном сайте Fenty Beauty, чтобы после старта продаж получить их первыми. Дата, когда можно будет приобрести аромат, Рианна еще не назвала. Вместо этого она предложила поклонникам ее косметической продукции акцию: при покупке товара на сумму более 40 долларов каждый получит бесплатную миниверсию аромата, использовав промокод.

Поклонники творчества Рианны после неожиданной новости разделились на 2 условных лагеря. Некоторые из фолловеров отметили, что они уже приготовили кошельки, чтобы как можно быстрее приобрести бьюти-новинку. В то время другие традиционно интересуются, когда певица наконец выпустит новый альбом.