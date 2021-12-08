Идеальный бьюти-образ на Новый год 2022: Зендея показала сияющий макияж и мокрую укладку

Знаменитая голливудская актриса Зендея для каждого выхода на красную дорожку выбирает роскошные бьюти-образы. На этот раз она продемонстрировала модный дымчатый макияж и укладку с эффектом мокрых волос, которые идеально подойдут каждой девушке для праздничной вечеринки по случаю Нового года.

Зендея и ее звездная команда бьюти-мастеров каждый раз создают роскошные мейкапы, прически, маникюр. На мероприятии в рамках премьеры фильма "Человек паук: Нет пути домой", который покажут в кинотеатрах с 16 декабря, знаменитая красавица буквально сияла: как ее наряд и украшения, так и макияж с укладкой.

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Зендея показала идеальный бьюти-образ на Новый год

25-летняя актриса решила выйти на красную дорожку в одежде от бренда Alexander McQueen из коллекции весна – лето 2022. Наряд состоял из серого двубортного блейзера-платья и леггинсов, соединенных с обувью, которые были расшиты пайетками.

Роскоши и гламура образу Зендеи добавили макияж и прическа. Над созданием модного дымчатого smokey eyes в стиле "кошачьего глаза" работал любимый визажист звезды, который также является мастером макияжа в Valentino Beauty, Raoúl Alejandre. Помимо идеального тона, коррекции лица и добавления легкого сияния, визажист естественно оформил брови и подчеркнул взгляд Зендеи с помощью черного лайнера на верхних и нижних линиях роста ресниц. Он также нанес на веки актрисы мерцающий золотой оттенок теней, который тщательно растушевал, как и черную стрелку, нарисованную специальным карандашом.

Особого внимания заслуживает прическа новоиспеченной девушки Тома Холланда, который сыграл главную роль в фильме "Человек паук: Нет пути домой". С волосами Зендеи неизменно работает голливудская hair-стилистка Antoinette. Она выпрямила кудрявую шевелюру актрисы, зачесала пряди назад и придала им манящий мокрый эффект.



Добавим, что образ Зендеи дополнили бриллиантовые серьги от Jacob & Co, которые были символическими для события, так как выполнены в виде пауков с жемчугом и паутиной. Представитель ювелирных украшений бренда рассказал для Six Style, что они стоят колоссальные 31 800 долларов.

Вдохновляйтесь идеальным бьюти-решением Зендеи и повторяйте ее мейкап и прическу на себе, чтобы быть непревзойденной на вечеринке по случаю празднования Нового 2022 года.



Сияющий макияж на Новый год / Фото Getty Images



"Мокрая" укладка для праздничной вечеринки / Фото из инстаграма Antoinette



Роскошный бьюти-образ Зендеи / Фото Getty Images



Зендея выбрала нюдовый блеск для губ / Фото Getty Images