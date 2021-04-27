На красной дорожке церемонии вручения кинонаград Оскар звезды демонстрировали красивые и модные бьюти-образы. Особое внимание экспертов красоты привлекли макияж и прическа американской 24-летней актрисы и певицы Зендеи. Девушка поразила нежным и одновременно эффектным бьюти-образом, который каждая девушка может воспроизвести на себе.

Канареечно-желтое платье, волнистые локоны, которые романтично спадали на обнаженные плечи, мейк-ап в коричневых оттенках – именно таким внешним видом впечатляла Зендея на красной дорожке. Невероятный бьюти-образ звезды стоит рассмотреть поподробнее.

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Оскар-2021: как повторить бьюти-образ Зендеи

Популярная актриса решилась появиться на церемонии Оскар с прической в стиле волос русалки длиной до ягодиц. Таким образом Зендея продемонстрировала, что ей нравятся разнообразные hair-эксперименты. В целом за образ знаменитости отвечал звездный стилист Ло Роуч. На своей инстаграм-странице в сториз он поделился референсом, на который ориентировалась бьюти-команда. Образ Шер – был главным источником вдохновения.



Скриншот образа Шер / Фото из инстаграма Ло Роуча

Над созданием макияжа для Зендеи работала визажистка Шейка Дейли. Услуги мастерицы особенно популярные среди селебрити. Бейонсе также клиентка Шейки. Принимая во внимание то, что Зендея – амбасадор Lancome, то в ее мейк-апе в основном использовать косметические средства именно этого бренда. Тканевая маска Renergie Lift Multi-Action Ultra и знаменитая сыворотка с пробиотиками Advanced Genifique помогли подготовить кожу лица к нанесению декоративной косметики.

Главной задачей в макияже глаз для Зендеи было получение мягкого, но эффектного результата. Шейка использовала нейтральные оттенки из набора теней Hypnose 5-Color Terre De Sienne и French Nude, а линию роста верхних и нижних ресниц подчеркнула черным карандашом Le Crayon Khol оттенка Black Coffee. Вместо помады визажистка применила карандаш для губ Le Crayon оттенка Nude, а сверху нанесла знаменитый блеск Juicy Tubes оттенка Raspberry Cool.

Зная об источнике вдохновения и средствах, которые использовали для создания бьюти-образа Зендеи, его можно самостоятельно попытаться воссоздать на себе.