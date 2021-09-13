Как иметь белоснежную улыбку: 4 полезных привычки и важных правила

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Иногда даже регулярные визиты к стоматологу и тщательная чистка зубов не помогают получить желанную белоснежную улыбку. Этому могут мешать разнообразные факторы, которые вызывают потемнение и обесцвечивание зубов. Стоит узнать больше о причинах, почему зубы не являются идеально белыми.