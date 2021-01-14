Как сохранить белоснежную улыбку: 5 важных правил ухода за зубами
Улыбку на миллион можно сохранить с помощью правильного ухода за зубами. Для этого стоит узнать несколько важных правил, которые помогут сиянию и белоснежности вашей улыбки.
Чтобы улыбка была обольстительной, а зубы белыми, следует должным образом ухаживать за полостью рта. Cosmopolitan рассказал, как способствовать здоровью и красоте зубов без виниров или имплантатов.
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Правила ухода за зубами для красивой улыбки
- Правильная гигиена полости рта. Этап очистки зубов и рта должен состоять из 3 шагов: использование зубной нити, чтобы удалить остатки пищи, очистки щеткой против накопления налета, а также ополаскивания специальным средством, чтобы нейтрализовать микробы и бактерии. Каждый из описанных шагов должен длиться 1-2 минуты и стать обязательным ритуалом вашей ежедневной рутины.
- Меняйте зубную щетку. Стоматологи рекомендуют каждые 2-3 месяца начинать пользоваться новой щеткой для чистки зубов. К ее выбору следует подходить ответственно, чтобы инструмент удовлетворял ваши индивидуальные потребности. Например, обращайте внимание на чувствительность зубов, а пасту приобретите с низкой абразивностью, чтобы не повредить эмаль.
- Не ешьте после чистки зубов. Почистив зубы, откажитесь от любой пищи. Ведь все ваши усилия будут напрасны: сахар и кислота попадут на незащищенную эмаль, в результате чего образуются бактерии и вредные микроорганизмы. Поэтому гигиену ротовой полости следует проводить перед сном.
- Сахар может быть безвредным. Речь идет о безопасном березовом сахаре, который предотвращает размножение опасных бактерий. В частности, продукт обладает свойством защиты десен, укрепляет эмаль, предотвращает развитие кариеса. Попробуйте пользоваться пастой для чистки зубов, которая в своем составе содержит ксилит. Вскоре вы заметите результат.
- Регулярный визит к стоматологу. Если вы не любите или боитесь стоматологов, то подумайте в этот момент о последствиях, которые вас ожидают в случае игнорирования проверки у специалиста. Профессиональная гигиена полости рта раз в полгода особенно полезна, а плановый осмотр у стоматолога поможет всегда сохранять зубы здоровыми и белоснежными.
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