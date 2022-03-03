Яркие стрелки из "Эйфории" – тренд весны 2022: какие цвета и формы будут самыми модным

Даже в самые трудные времена яркий трендовый макияж может улучшить настроение. Благодаря сериалу "Эйфория" цветные стрелки станут популярной тенденцией весны 2022 года.

Креативный сериал с Зендеей в главной роли дарит миру моды много трендов. Если раньше трендсеттеры наносили блестки под глаза, то этой весной все постараются повторить яркие стрелки со стразами. Вдохновляйтесь идеями от ведущих визажистов.

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Как сделать макияж с цветными стрелками

База под мейк-ап

Следуя совету профессиональной визажистки Арины Фрейзер, предварительно готовьте кожу к нанесению любого пигмента. "Прайминг или нанесение базы на веки помогает цветам действительно выделяться", – отмечает мастер макияжа. Кроме этого, таким образом можно предотвратить появление складок и пятен, которые иногда возникают, когда вы носите стрелки в течение дня.

Выберите цвет подводки

Цвет подводки под глаза должен не только нравиться вам, но и удачно подчеркивать ваши глаза. Жасмин Феррейра, директор по обучению визажистов Lancôme, советует создавать контраст: "Для голубых глаз выбирайте золотистые, оранжевые и сливовые оттенки. Под зеленые глаза следует выбирать фиолетовый, розовый и синий, а карие глаза хорошо оттеняются зеленым и золотым цветом".

Карандаш – альтернатива подводке под глаза

Жасмин Феррейра рекомендует новичкам в макияже выбирать карандаши для глаз вместо подводок, ведь их обычно легче контролировать и исправлять ошибки.

Проще – лучше

Следует отдавать предпочтение простой форме. Начинающим в создании макияжа лучше не совмещать яркие стрелки и графичность. Начинайте с классических стрелок, кошачьего глаза или акцентов на уголках глаз. В результате макияж будет иметь более естественный и обычный вид.

Фокус на подводке для глаз

Феррейра отмечает: "Делайте цветную подводку центром вашего макияжа. Это поможет сбалансировать ваш образ, чтобы он не выглядел дерзко".

Варианты макияжа с яркими стрелками / Фото из инстаграмма