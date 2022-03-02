В этом сезоне в макияже и прическах будет преобладать темное и загадочное настроение. В частности, стоит попробовать прическу с эффектом влажных волос и черных стрелок вокруг глаз.

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Влажные волосы

Прическа с эффектом влажных волос довольно радикальным решением. Способов носить ее существует немало. Например, hair-стилист Fendi Гвидо увлажнил волосы девушкам, создав образ, словно они только что вышли из душа. На создание новой бьюти-тенденции мастера по прическам вдохновила эпоха Y2K. Тем временем влажные волосы моделей Jil Sander поражали блеском и использованием лака, а Prada – футуристическими элементами.



Фактурная прическа / Фото Getty Images

Металлические тени

Макияж глаз металлическими оттенками теней выглядит современным. Также можно использовать акценты из зеленой или серебристой фольги, как это сделал Томас де Клюйвер для показа Gucci. Такой мейк-ап не стоит дополнять чем-либо лишним. Добавим, что модели Ambush появились на подиуме с металлическими тенями серебристых, оранжевых и фиолетовых оттенков во внутренних уголках глаз, создались футуристические образы.



Акцент на глаза / Фото Getty Images

Темные губы

Губы можно выделить не только красным цветом. Томас де Клюйвер в макияже моделей Gucci сделал ставку на внятные темно-синие губы, а Ядим для Ambush добавил показу готической энергии черной помадой.



Нестандартный цвет помады / Фото Getty Images

Возвращение черных глаз

Возможно, Мэтт МакГрат вдохновил фирменный макияж Джулии Фокс. Визажистка отбелила брови моделей для инопланетного вида, а вокруг глаз эффектно растушевала черные тени. Если вы не готовы к таким экспериментам, то следует нарисовать кошачьи стрелки с удлиненным "хвостиком".



Нестандартный макияж / Фото Getty Images

Бархатная кожа

Учитывая все готические моменты, необычным трендом стало почти сюрреалистическое сияние на скулах и над губами, которое Пэт МакГрат создала хайлайтером. Между тем у Bottega, Ports 1961 и Roberto Cavalli Дайан Кендал освежила кожу лица, сделав ее похожей на бархат.