Независимо от длины, за ногтевой пластиной, кутикулой и руками нужно регулярно ухаживать, если вы хотите, чтобы будущий маникюр хорошо выглядел. Также залогом удачного нейл-дизайна является правильный цвет.

К теме 5 модных цветов маникюра, которые стоит успеть попробовать зимой-2022.

Короткие ногти становятся все более популярными. Ведь они практичны, а маникюр на такой длине обладает особым шармом. Для нейл-арта на маленьких ногтях есть отдельные тенденции. Главный маникюрный тренд 2022 года – простота. В частности, в моде будут линии разной толщины, изящные мини-украшения и глубокие оттенки.

Узнайте, какие 7 цветов наиболее подходят для коротких ногтей.

Лучшие цвета в маникюре на короткие ногти

Черный



Стильный маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Неон

Яркое покрытие для смелых / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Классический красный



Безупречный цвет/ Фото из инстаграма @betina_goldstein

Нюд

Всегда подходящий выбор / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Электрик

Эффектный оттенок / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Серый



Модный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Бордо

Маникюр для роскошных женщин / Фото из инстаграма @betina_goldstein