Элегантная новогодняя укладка, которая будет подходить каждой женщине: эффектные фото
Источник:Cosmopolitan
Изысканная, практичная и модная прическа – это залог непревзойденного новогоднего образа. "Лошадиный хвост" будет подходить каждой женщине. В частности, его легко сделать своими руками.
Если вы в поисках идеальной укладки для новогодней вечеринки, сделайте ставку на простой и очень эффектный высокий хвост. Hair-стилист Елена Невмержицкая поделилась полезными советами по созданию модного хвоста.
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Самая эффектная новогодняя укладка
Главным преимуществом собранных волос является открытая шея. Такой акцент имеет особенно роскошный и сексуальный вид.
Вы можете сделать низкий или высокий хвост. Если хотите создать более эффектный и обольстительный образ, то отдавайте предпочтение высокому хвосту. К такой прическе можно добавить яркие стрелки.
Низкий хвост подойдет поклонницам более сдержанного стиля. Укладка будет гармонировать с массивными модными серьгами.
Чтобы прическа выглядела идеально в течение целой новогодней ночи, ее необходимо правильно закрепить. Можно использовать резинку с крючками, которая способна удержать любой хвост на нужной высоте. Заденьте 1 крючок у основания хвоста, плотно обмотайте его и таким же способом закрепите 2 крючок.
Заколки также понадобятся для того, чтобы зафиксировать все объемные участки. Почти невидимый аксессуар вложите в волосы и закрутите по спирали. В это время невидимки помогут укрепить все гладкие элементы прически. Во время их использования позаботьтесь, чтобы ребристая сторона плотно прилегала к коже головы.
Иногда hair-стилисты применяют "бублик" для укладки, если волосам не хватает естественного объема. Специальный валик фиксируют шпильками.
Что касается текстуры, то пряди будут выглядеть более блестящими и ухоженными в гладком и аккуратном хвосте. Вместо этого объемная укладка со стильной небрежностью придаст расслабленного настроения любому образу, позволив не беспокоиться о сохранении прически.
Независимо от того, какую текстуру вы выберете, воспользуйтесь специальными средствами для фиксации укладки, чтобы она сохранила красивый вид в течение всей вечеринки.
Высокий хвост – универсальная прическа / Фото из инстаграма Криса Эпплтона
Объемная укладка / Фото из инстаграма Криса Эпплтона
Элегантный низкий хвост / Фото из инстаграма @leoniehanne
Прическа в расслабленном стиле / Фото Getty Images