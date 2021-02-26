Независимо от типа волос, женщинам обычно мало объема шевелюры. Они прибегают к разнообразным бьюти-лайфхакам, чтобы визуально добавить красоты и роскошности своим локонам. Однако для этого стоит лишь сделать правильную прическу. Некоторые варианты укладок помогают сделать "воздушными" любые волосы.

На густых волосах легче сделать идеальную укладку: опустили голову вниз, высушили локоны, взъерошили их и готово. Если ваши пряди тонкие и склонны к ломкости, то вам пригодятся стильные прически, которые придают волосам красивый объем.

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С помощью определенных укладок можно визуально сделать свои волосы более легкими и густыми. Их главным преимуществом является простой процесс создания. Также вам понадобятся средства для укладки, круглая щетка для расчесывания волос и немного времени и терпения.

По словам звездных hair-стилистов, если вы хотите придать своей прическе объема, то не нужно делать ее очень аккуратной. В этом случае легкая стильная небрежность будет уместной.

Прически, которые придают волосам объем