Какие ингредиенты искать в косметике, чтобы избавиться от пигментации: базовый перечень

Тренд на светлую фарфоровую кожу популярен не только в Корее и Японии, ведь в косметических магазинах появляется все больше средств для ухода с осветительным эффектом. Раньше актуальным был загар, а отсутствие защиты кожи от солнца могло вызвать появление пигментных пятен. Если вы хотите от них избавиться, то следует пользоваться косметикой с определенными ингредиентами.

Чтобы осветлить кожу или просто сделать веснушки менее заметными, нужно искать в составе косметических продуктов отбеливающие компоненты. Наиболее популярное вещество для осветления кожи – гидрохинон, но он не всем подходит и может спровоцировать негативные последствия. Поэтому стоит обратить внимание на не менее действенные, но натуральные ингредиенты.

Ингредиенты в косметике, которые борются с гиперпигментацией

Арбутин

Арбутин – естественное производное вещество, содержащееся в чернике. Компонент также называют мягким природным гидрохиноном. Главная польза арбутина в том, что он блокирует ферменты в коже, которые контролируют выработку меланина, но выполняет это вполне безопасно без повреждения слоев дермы. Таким образом в коже гораздо меньше вырабатывается меланина (коричневого пигмента). Средства с упомянутым ингредиентом быстро осветляют кожу, выравнивают тон лица и даже помогают бороться с постакне.

Важно знать: арбутин безопасен для всех типов кожи, но исключением являются люди, страдающие от охроноза – редкий депигментирующий эффект, вызванный чрезмерным использованием гидрохинона. В таком случае на теле и лице появляются белые пятна, поэтому наносить арбутин нельзя.

Коевая кислота

Коевую кислоту получают в ходе ферментации саке – рисового вина. Ее считают природным побочным продуктом, который нужно наносить локально. Свойство кислоты в блокировании продуцирования меланина, осветлении и выравнивании тона кожи.

Вещество назвали в честь японских грибов "Коджи" (koji), которые используют в приготовлении напитка. Кислота является мощным антиоксидантом, поэтому, помимо отбеливающего действия, она оказывает антивозрастной и коллагенозащитный эффекты.

Коевую кислоту можно применять на всех типах кожи. Дерматологи советуют пользоваться средствами с этим компонентом людям, которые часто подвергаются воздействию УФ-повреждений, загрязнений или любых других внешних источников окисления. Ведь коевая кислота – это мощный антиоксидант, который помогает защитить кожу и осветлить гиперпигментацию или просто темные пятна.

Витамин C

Также известен как аскорбиновая кислота. Витамин C нужен не только для поддержания красоты, но и здоровья. Ингредиент, осветляет кожу, стимулирует выработку коллагена и помогает коже сохранить здоровое сияние и молодость. Витамин C, как и коевая кислота, является антиоксидантом. Поэтому компонент также защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Интересно то, что витамин C работает только на поверхности кожи, не проникая в глубокие слои. Это означает, что осветляющее действие он выполняет медленно. Вы сможете заметить результат позже, чем от арбутина, если регулярно будете наносить витамин.

Витамин C является жирорастворимым элементом, поэтому сыворотки на водной основе с этим компонентом не будут действенными. Зато стоит обратить внимание на содержание витамина в составе кремов и эмульсий, масел. Компонент медленно и качественно избавит вас от гиперпигментации, вернет коже сияние и тонус.

Важно знать: все осветительные компоненты плохо реагируют на солнечный свет. Поэтому наносите их на ночь или утром, но только под солнцезащитные средства. В противном случае вы спровоцируете раздражение или появление еще большего количества пигментных пятен.