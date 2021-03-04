После зимы сухость кожи – это естественно. Чтобы восстановить состояние дермы, стоит заботиться о ней не только снаружи, но и изнутри. Кроме использования увлажняющих и питательных кремов, можно употреблять полезные добавки. Однако перед их включением в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы.

Важно знать, что залог здоровой дермы – неповрежденный эпидермальный барьер, за который отвечают керамиды, липиды и холестерин. Кандидат медицинских наук, врач-косметолог и дерматовенеролог Мария Ширшакова подробно рассказала, как те или иные витамины могут помочь сухой коже. Следует знать: Для борьбы с растяжками и целлюлитом: что такое мумие, как оно работает и способ использования Витамины, которые спасут кожу от сухости Витамин C – антиоксидант, который стимулирует выработку природного коллагена, поэтому отвечает за восстановление и молодость кожи.

– антиоксидант, который стимулирует выработку природного коллагена, поэтому отвечает за восстановление и молодость кожи. Витамин B1 – защищает от шелушения, разглаживает мелкие морщины, успокаивает раздражение, способствует гладкости кожи и выравнивает ее тон.

– защищает от шелушения, разглаживает мелкие морщины, успокаивает раздражение, способствует гладкости кожи и выравнивает ее тон. Витамин B5 – используют для лечения различных дерматологических проблем с кожей. В частности, витамин избавляет от сухости, борется с высыпаниями, помогает лечить акне.

– используют для лечения различных дерматологических проблем с кожей. В частности, витамин избавляет от сухости, борется с высыпаниями, помогает лечить акне. Витамин B7 (биотин) – обеспечивает целостность эпидермального барьера. Когда в организме недостаток витамина B7, то кожа становится сухой, тонкой, обезвоженной.

– обеспечивает целостность эпидермального барьера. Когда в организме недостаток витамина B7, то кожа становится сухой, тонкой, обезвоженной. Витамин E – защищает липидный барьер и предотвращает потерю влаги и старение кожи, а также стимулирует выработку коллагена и эластина естественным путем. View this post on Instagram A post shared by VH. (@vivianhoorn) Витамин PP (никотиновая кислота) – восстанавливает клетки эпидермиса, борется с сухостью и шелушением кожи, устраняет последствия дерматита и разглаживает мелкие морщинки.

(никотиновая кислота) – восстанавливает клетки эпидермиса, борется с сухостью и шелушением кожи, устраняет последствия дерматита и разглаживает мелкие морщинки. Витамин A – помогает бороться со свободными радикалами, укрепляет сосуды и кожный барьер.

– помогает бороться со свободными радикалами, укрепляет сосуды и кожный барьер. Витамин D – помогает синтезу коллагена, замедляет процесс старения кожи, сохраняя ее плотность, здоровый цвет и гладкость.

– помогает синтезу коллагена, замедляет процесс старения кожи, сохраняя ее плотность, здоровый цвет и гладкость. Омега-3 – сохраняет водно-жировой баланс, удерживает влагу в коже, улучшает состояние сосудов, нормализуя при этом обменные процессы и питает дерму.