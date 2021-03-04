Какие витамины могут спасти кожу от сухости
После зимы сухость кожи – это естественно. Чтобы восстановить состояние дермы, стоит заботиться о ней не только снаружи, но и изнутри. Кроме использования увлажняющих и питательных кремов, можно употреблять полезные добавки. Однако перед их включением в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы.
Источник:Vogue
Важно знать, что залог здоровой дермы – неповрежденный эпидермальный барьер, за который отвечают керамиды, липиды и холестерин. Кандидат медицинских наук, врач-косметолог и дерматовенеролог Мария Ширшакова подробно рассказала, как те или иные витамины могут помочь сухой коже.
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Витамины, которые спасут кожу от сухости
- Витамин C – антиоксидант, который стимулирует выработку природного коллагена, поэтому отвечает за восстановление и молодость кожи.
- Витамин B1 – защищает от шелушения, разглаживает мелкие морщины, успокаивает раздражение, способствует гладкости кожи и выравнивает ее тон.
- Витамин B5 – используют для лечения различных дерматологических проблем с кожей. В частности, витамин избавляет от сухости, борется с высыпаниями, помогает лечить акне.
- Витамин B7 (биотин) – обеспечивает целостность эпидермального барьера. Когда в организме недостаток витамина B7, то кожа становится сухой, тонкой, обезвоженной.
- Витамин E – защищает липидный барьер и предотвращает потерю влаги и старение кожи, а также стимулирует выработку коллагена и эластина естественным путем.
- Витамин PP (никотиновая кислота) – восстанавливает клетки эпидермиса, борется с сухостью и шелушением кожи, устраняет последствия дерматита и разглаживает мелкие морщинки.
- Витамин A – помогает бороться со свободными радикалами, укрепляет сосуды и кожный барьер.
- Витамин D – помогает синтезу коллагена, замедляет процесс старения кожи, сохраняя ее плотность, здоровый цвет и гладкость.
- Омега-3 – сохраняет водно-жировой баланс, удерживает влагу в коже, улучшает состояние сосудов, нормализуя при этом обменные процессы и питает дерму.
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