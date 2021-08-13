Бьюти-образы Марго Робби всегда вдохновляют: она идеально укладывает волосы, подбирает макияж в соответствии с моментом, использует тренды, выдерживая меру, а также значительное внимание посвящает мейк-апа губ.

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Если вы обладательница золотых локонов и светлой кожи, то примеры макияжа губ известной актрисы пригодятся вам. Вы можете смело отдавать предпочтение оттенкам помад, которые любит Марго.

5 лучших оттенков помад для блондинок

Классический красный



Идеальный макияж губ Марго Робби / Фото из инстаграма @margotrobbieofficial

Приглушенный розовый



Какие оттенки помады выбирает известная актриса / Фото Getty Images

Карамельно-розовый



Обольстительный оттенок помады для блондинок / Фото из инстаграма @margotrobbieofficial

Сочный ягодный



Важно выбирать правильный оттенок помады / Фото Getty Images

Деликатный коралловый



Эффектный цвет на губах / Фото из инстаграма @margotrobbieofficial