Бьюти-образы Марго Робби всегда вдохновляют: она идеально укладывает волосы, подбирает макияж в соответствии с моментом, использует тренды, выдерживая меру, а также значительное внимание посвящает мейк-апа губ.
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Если вы обладательница золотых локонов и светлой кожи, то примеры макияжа губ известной актрисы пригодятся вам. Вы можете смело отдавать предпочтение оттенкам помад, которые любит Марго.
5 лучших оттенков помад для блондинок
Классический красный
Идеальный макияж губ Марго Робби / Фото из инстаграма @margotrobbieofficial
Приглушенный розовый
Какие оттенки помады выбирает известная актриса / Фото Getty Images
Карамельно-розовый
Обольстительный оттенок помады для блондинок / Фото из инстаграма @margotrobbieofficial
Сочный ягодный
Важно выбирать правильный оттенок помады / Фото Getty Images
Деликатный коралловый
Эффектный цвет на губах / Фото из инстаграма @margotrobbieofficial