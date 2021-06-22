Тренды этого лета в прическах и окрашивании вдохновляют на перевоплощение. Стилисты назвали 5 лучших тенденций, которые подойдут каждой женщине.

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В этом сезоне модным будет стильный небрежный эффект в укладках. Ведь простота, легкость и беззаботность за последний год стали особенно популярными. Поэтому вы можете не ограничиваться только изменением длины волос, но и попробуйте дополнить новую стрижку челкой, как это любят делать француженки.

Что касается цвета, то стоит обратить внимание на яркие вариации окраски волос. Особенно эффектно будут выглядеть пряди в оттенке bubble gum. А наиболее смелым красоткам понравится модная покраска, суть которой в акценте на контрастные локоны у лица.

Главные hair-тренды этого лета

Long Shaggy

Яркий bubble gum

Натуральный русый

Маллет

Покраска money piece