Кендалл Дженнер удивила поклонников новым цветом волос: стильные фото

Знаменитая модель Кендалл Дженнер редко экспериментирует с цветом волос. Однако несколько дней назад она отважилась на кардинально другую прическу. Поклонники звезды в сети активно обсуждают ее изменение имиджа.

Американка сильно изменила цвет волос. Такой модный оттенок раньше уже успели попробовать Джиджи Хадид, Дуа Липа, польская модель Юлия Банась.

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Кендалл Дженнер покрасила волосы в медный оттенок

Кендалл Дженнер использовала свои темные волосы как визитную карточку. Это длилось годами. Иногда звезда мягко освещала черные пряди максимум на 2 тона, но и тогда оставалась брюнеткой. Теперь младшая сестра Ким Кардашян кардинально изменила цвет шевелюры.

Пользователи соцсетей в восторге от новой прически Кендалл. Но они также отмечают, что не ожидали такого бьюти-эксперимента от знаменитой модели.

Кендалл Дженнер появилась с медным оттенком волос на показе Prada в рамках Недели моды в Милане. 26-летняя трендсеттер продемонстрировала на подиуме эффектный hair-тренд. Красавица сделала ставку на медный оттенок, ведь он остается актуальным уже несколько сезонов. Интересно, что это не была временная покраска. Прибыв в Париж на Неделю моды, модель осталась с новым цветом локонов.

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Автором окрашивания для Кендалл является Дженна Перри. Мастерица также отвечает за прически таких звезд, Дуа Липа, Мод Апатоу, Эмили Ратажковски, Белла Хадид, Дженнифер Лоуренс, Адель, Гейли Бибер, Анджелина Джоли, Кейт Гадсон, Кайя Гербер и Гантер Шафер.



Кендалл Дженнер с новым цветом волос / Фото с инстаграмма модели

в 2019 году для шоу Burberry Кендалл Дженнер изменила цвет волос. Она стала блондинкой, но через несколько дней вернулась к своему природному оттенку.