Кендалл Дженнер здивувала шанувальників новим кольором волосся: стильні фото

Знаменита модель Кендалл Дженнер рідко експериментує з кольором волосся. Проте кілька днів тому вона наважилася на кардинально іншу зачіску. Шанувальники зірки в мережі активно обговорюють її зміну іміджу.

Американка значно змінила колір волосся. Такий модний відтінок раніше вже встигли спробувати Джіджі Хадід, Дуа Ліпа, польська модель Юлія Банась.

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Кендалл Дженнер пофарбувала волосся в мідний відтінок

Кендалл Дженнер використовувала своє темне волосся як візитну карточку. Це тривало роками. Іноді зірка м’яко освітлювала чорні пасма, максимум на 2 тони, але й тоді залишалася брюнеткою. Тепер молодша сестра Кім Кардашян кардинально змінила колір шевелюри.

Користувачі соцмереж у захваті від нової зачіски Кендалл. Але вони також зазначають, що не очікували такого б'юті-експерименту від знаменитої моделі.

Кендалл Дженнер з'явилася з мідним відтінком волосся на показі Prada у рамках Тижня моди в Мілані. 26-річна трендсеттерка продемонструвала на подіумі ефектний hair-тренд. Красуня зробила ставку на мідний, адже він залишається актуальним вже декілька сезонів. Цікаво, що це не було тимчасове фарбування. Прибувши до Парижа на Тиждень моди, модель залишися з новим кольором локонів.

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Авторкою фарбування для Кендалл є Дженна Перрі. Майстриня також відповідає за зачіски таких зірок, Дуа Ліпа, Мод Апатоу, Емілі Ратажковскі, Белла Хадід, Дженніфер Лоуренс, Адель, Гейлі Бібер, Анджеліна Джолі, Кейт Гадсон, Кайя Гербер і Гантер Шафер.



Кендалл Дженнер з новим кольором волосся / Фото з інстаграму моделі

у 2019 для шоу Burberry Кендалл Дженнер змінила колір волосся. Вона стала білявкою, але через декілька днів повернулася до свого природного відтінку.