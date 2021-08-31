Линейка от бьюти-бренда NYX поразила своей красочностью. Ведь в сериале "Половое воспитание" главные герои неоднократно использовали в своем макияже яркие цвета. Представители NYX Professional Makeup хотели создать косметику, которая сможет полностью передать атмосферу комедийно-драматического шоу.

Вам будет интересно: Диктуют модные бренды: 5 главных трендов осени 2021 в макияже

NYX представили косметику, вдохновленную сериалом "Половое воспитание"

Каждый из элементов декоративной косметики посвящен отдельному персонажу в "Половом воспитании". Отис вдохновил на создание миста Always On Top, который помогает фиксировать макияж, Мэйв – гель для бровей с щеточкой Bush Tamer, а Ола ассоциируют с праймером с легкой текстурой. В честь Эйми бренд создал блеск для губ, а для Эрика – яркую палетку, в которую вошли 6 оттенков теней. Также в коллекции представлены 6 карандашей для глаз, которые напоминают школьные фломастеры.



Косметика NYX / Фото из инстаграма бренда

"Мы действительно глубоко погрузились в каждого из персонажей, потому что все они настолько уникальны и особенны по-своему, и все же они настолько относительны", – рассказал глобальный директор NYX Янн Джоффредо. Отдельно Ян отметил, что бренд стремится расширять поддержку ЛГБТК-сообществ и приверженность к различным представительствам и инклюзивности.

Приобрести косметическую продукцию можно на официальном сайте NYX. Цены на макияж варьируются от 5 до 25 долларов. Линейка появилась в продаже 28 августа, именно до премьеры 3 сезона шоу "Половое воспитание", которая состоится 17 сентября.

О чем сериал "Половое воспитание"

Сюжет развивается в английском городке Мурдейл. Повествование ведется от имени главного героя Остина, который является незаметным и немного странным парнем. Зато его мама уверена в себе известный сексолог. Все начинается с неловкости и застенчивости Остина перед девушками. Однако он начинает проводить сеансы сексуальной терапии для учеников своей школы, находит друзей и попадает в различные приключения. "Половое воспитание" сразу поднимает много важных тем для 21 века: булинг, гомофобию, конфликт поколений и другие. Жанр сериала: романтическая комедия.