Бессменный автор hair-образов Джей Ло опубликовал на своей инстаграм-странице туториал. Он показал, что культовую прическу известной красавицы можно повторить даже своими руками, если следовать его инструкциям и советам.
Больше красоты Как получить оттенок волос как у Сары Джессики Паркер в "И просто так": рассказывает колорист
Как повторить культовую прическу Дженнифер Лопес
Невероятная Дженнифер Лопес обожает высокий пучок в разных его вариациях. Именно такую прическу она выбирает для большинства официальных событий и выходов на красную дорожку. Над безупречным hair-образом звезды всегда работает Крис Эпплтон. Услугами стилиста также пользуются Ким Кардашян, Дуа Липа, Дрю Бэрримор и другие селебрити.
Как выглядит фирменный пучок Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Криса Эпплтона
Фирменный высокий пучок Дженнифер легко сделать самостоятельно в считанные минуты. На первый взгляд может показаться, что укладка требует максимум усилий, но это не так.
Прежде всего нужно разделить волосы на 2 секции, собрать их в высокие полупучки и закрепить с помощью обычных резинок для волос. Далее следует продеть один полупучок в другой, чтобы получить объемный большой пучок. Затем его следует дополнительно расправить и зафиксировать специальными шпильками.
Учитесь создавать стильную прическу с видеоуроком от Криса Эпплтона.
Реакция поклонников
- "Что за прекрасный туториал! Я думаю, что даже я смогу это сделать";
- "Очень мило смотрится";
- "Идеальный туториал с пучками и чудесный мужчина, который показывает нам, как это сделать";
- "Где этот урок был всю мою жизнь?";
- "Гениально".