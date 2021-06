Культовая стрижка Рэйчел снова в моде: как изменилась и что нужно знать о прическе в 2021 году

Вместе с возвращением легендарного сериала "Друзья" в моде снова стрижка Рэйчел. В 90-е такая прическа была настоящим фурором, и ее можно считать наиболее значимой для современности. Ведь в 2021 году "стрижка как у Рэйчел" будет одной из самых популярных.

Пышная и объемная стрижка с прядями-перьями, которую Дженнифер Энистон демонстрировала в известном сериале, снова наделала шума. После выхода спецэпизода "Друзья: Воссоединение" косметический ритейлер Just My Look сообщил, что спрос на "прическу Рэйчел" вырос на 179 процентов, а хэштег RachelGreen собрал 600 миллионов просмотров в тиктоке.

В частности, наиболее преданные фанаты сериала уже попробовали своими руками подстричь волосы в стиле образа знаменитой красавицы. Поклонницами "Друзей" также являются Селена Гомес и Белла Хадид. Они еще раньше успели поносить различные вариации "стрижки Рэйчел". Современная интерпретация прически немного отличается от классического варианта.

Стрижка Рэйчел в моде в 2021

Парикмахер Люк Грешесон говорит: "Прическа Рэйчел была культовой: к середине 90-х все устали от гранжа. Людям надоели "прически без причесок" и "макияж без макияжа". Рэйчел Грин стала полной противоположностью этому. У нее была полноценная стрижка – многослойная и с четко заданной формой". Такая стрижка была универсальной и подходила многим женщинам. Ведь она была достаточно длинной и не имела слишком экстремального вида, позволяла по-разному укладывать волосы и довершала любой образ, сохраняя привычную длину.

Энистон носила прическу с заметным объемом у корней – такой стиль любили тогда,

– отмечает Гершесон.

За последнее десятилетие появилось много новых стрижек, но внимание к волосам Рэйчел оставалось. Запросы на такую стрижку продолжались даже до выхода спецэпизода "Друзья: Воссоединение". Гершесон объясняет это тем, что представители поколения Z одержимы 90-ми и не разделяют любви милениалов к небрежности, потому что это "очень очевидно". Парикмахер добавляет: "Они хотят выразительного вида, им надо выглядеть как красиво подстриженные пряди".

Кроме того, что пряди должны обрамлять лицо, стрижка Рэйчел предусматривала загнутые концы волос. В 2021 году в моде будет не такая объемная версия прически, но красивое обрамление лица останется.

Современная версия стрижки Рэйчел – немного длиннее, мягче и нежнее. В оригинальной версии длина волос доходила до плеч. Сегодня, чтобы прическа лучше выглядела, надо, чтобы волосы были в движении,

– объясняет Люк Гершесон.

Если вы обладательница мягких волос, то вышеописанная стрижка не будет держать форму на вашей шевелюре и будет напоминать плохой маллет. Наиболее удачный вид прическа Рэйчел будет иметь на крашеных локонах, которые стали более объемными в результате процесса окрашивания. Чтобы уложить стрижку тиктокеры используют стайлеры-брашинги. А когда-то такой эффект пытались получить с помощью обычной круглой щетки и фена, а также лака для волос.

Гершесон еще подчеркивает важный момент: "У Рэйчел по длине волос были светлые блики, которые добавляли прическе объема. Такая окраска позволяет добавить стрижке глубины, чтобы глаза лучше считывали объем. На волосах невнятного оттенка вся красота такой стрижки потеряется, поэтому контрастные пряди помогут создать идеальную стрижку Рэйчел".