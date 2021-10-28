Чтобы маникюр был модным и довершал образ, его нужно разнообразить. В первую очередь можно попытаться повторить примеры работ нейл-мастеров, работающих со знаменитостями.

Абстракция – наше все: как выглядит самый модный маникюр этой осенью – идеи для вдохновения

Квадратные ногти из 2000-х снова в моде.

Последние несколько лет бьюти-тренды 1990-х и 2000-х вдохновляют представителей индустрии красоты и моды. Звездный мастер маникюра Мишель Гамфри отмечает: "Например, сейчас в тренде квадратные ногти – один из "приветов" тех времен. Такие бренды, как Miu Miu и Blumarine, возвращают ностальгическую моду на нулевые, а за ней следуют и тенденции в маникюре".

Ногти квадратной формы уже успели попробовать известные селебрити – от Дуа Липы до Кайли Дженнер. Потому с поиском идей нет проблем. Можно экспериментировать как с ярким и смелым, так и минималистическим дизайном или вообще обходиться без покрытия. Все зависит от вашего вкуса. Главное – создать квадратный кончик. Гамфри добавляет: "Такая форма подходит для ногтей любой длины, но сейчас в тренде средняя и большая".

Удачным выбором является миксование тенденции с яркими узорами, цветами, милыми рисунками, а также с французским маникюром, который с новым дыханием завоевал благосклонность мировых модниц. "Квадратные ногти с белым кончиком классно смотрятся. Есть схожий вариант, американский маникюр, где сначала рисуют "шапочку", а сверху наносят полупрозрачный лак, из-за чего белый край выглядит более мягко и натурально. Узоры, пятнышки, мерцающие детали также хорошо подходят". Что бы вы ни делали, главное – это передать ностальгию по нулевым".

Важно добавить, что квадратная форма легко ломается, поэтому такие кончики следует делать тем, у кого крепкая ногтевая пластина. Тем, у кого длинные ногти, Мишель Гамфри советует использовать более крепкие составы, как акрил, гель или полигель. "Существует система Gel X – гелевые накладные ногти, которые бывают разной длины и формы", – отмечает мастер. Также она делится еще одним важным советом: "Всегда носите с собой пилочку".

Трендовая форма ногтей / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Модная идея для маникюра / Фото из инстаграма Мишель Гамфри



Красивый нейл-дизайн / Фото из инстаграма Дуа Липы



Яркий маникюр / Фото из инстаграма Мишель Гамфри



Креативный нейл-арт / Фото из инстаграма Мишель Гамфри



Френч в тренде / Фото из инстаграма @nail_sunny​