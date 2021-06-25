Леся Никитюк любит и умеет шутить. Когда она опубликовала фотографию своего нового маникюра в инстаграм-сториз, то добавила шуточную надпись: "Как вам мои стринги?". В частности, таким образом трендсеттер вызвала восхищение в сети интересным примером дизайна ногтей.

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Леся Никитюк поделилась трендовой идеей для маникюра

Украинская телеведущая решила в конце первого месяца лета разбавить свой образ ярким маникюром. Она выбрала нейтральную базу для ногтевой пластины, кончики ногтей украсила тонкими разноцветными полосками и соединила их с интересным неоновым нейл-артом, который по форме похож на женские мини-трусики.

На фотографии, которую популярная красавица опубликовала в своих инстаграм-сториз, подробно видны особенности создания маникюра, который идеально подойдет на лето. Если яркая и трендовая идея для нейл-дизайна от Леси Никитюк вдохновит вас на смелое дополнения своего образа, то просто покажите своему мастеру фото телеведущей.

Эффектный летний маникюр / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Другие идеи для летнего маникюра от Леси Никитюк

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