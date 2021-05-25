Летний маникюр на коротких ногтях должен выполнять 2 самые главные функции – удачно дополнять ваш образ и поднимать вам настроение. В нашей подборке вы найдете именно такие варианты.

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Идеи маникюра на короткие ногти для лета 2021

Яркая палитра с золотыми акцентами

Модный френч в необычном стиле

Главный летний нейл-тренд 2021 – прозрачное покрытие

Пастельный маникюр в стиле 90-х

Нежный нейл-дизайн на короткие ногти

Во всех оттенках неба

Нейл-арт для тех, кто любит быть в центре внимания

Модно и со вкусом

"Розовая Леди": красивый маникюр для лета 2021

Интересно и запутанно: оригинальная идея для нейл-дизайна

 