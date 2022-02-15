Макияж из сериала "Эйфория": как повторить гламурные бьюти-образы – стрелки, стразы, глиттер

В новом сезоне сериала "Эйфория" главные героини поражали еще более эффектными и гламурными бьюти-образами. Креативный макияж можно повторить самостоятельно и иметь невероятно стильный вид.

Американские актеры "Эйфории" стали трендсеттерами в мире макияжа. Визажистка Дониэлла Дэви, которая придумывала образы для первого сезона в виде слез и геометрических стрелок, получила за свою работу премию Эмми.

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Как повторить макияж из сериала "Эйфория"

"Эйфория" не только поднял важные темы современной молодежи, но и продемонстрировал, что новая эпоха макияжа должна быть креативной. Дониэлла Дэви сказала, что второй сезон сериала – это сестра-интровертка первого сезона. На смену разноцветным глиттерам пришел минимализм. Однако для Дониэллы это яркий макияж без использования огромного количества блесток, окрашенный в более сложный эмоциональный фон.

В инстаграме визажистки можно найти публикации, где она разбирает каждый бьюти-образ и рассказывает историю его создания, создает мудборды трендов в макияже.

Для создания стрелок в египетском стиле или изображений пламени на нижних веках, а также фейковых ресниц и ярких линий мастерица макияжа использует подводки-фломастеры и палитры неоновых оттенков теней. Дэви советует решаться на такой смелый образ тогда, когда вы и так чувствуете себя уверенно. Вместо россыпи глиттеров можно воспользоваться стразами, имитируя стрелки.



Оригинальные стрелки / Фото из инстаграма @donni.davy



Стразы вместо глиттеров / Фото из инстаграма @donni.davy



Особенности создания креативного макияжа / Фото из инстаграма @donni.davy

Новой вариацией стрелок является акцент на внутренних уголках глаз. Суть идеи в том, чтобы прорисовать верхнюю стрелку и продолжить рисовать ее к переносице, а затем от нижней слизистой оболочки провести линию к переносице и немного вниз. После этого плавно соединить верхнюю и нижнюю стрелку. Для такой техники лучше использовать водостойкую подводку.



Нестандартный акцент / Фото из инстаграма @donni.davy

Дониэлла Дэви удачно сочетает бирюзово-зеленые тени с желтыми. Достичь желаемой насыщенности цвета поможет база под тени. Наносите подложку для теней равномерным тонким слоем от основания ресниц до бровей. Она обеспечит стойкость теней в течение целого дня и сделает оттенки более пигментированными.



Модный микс цветов / Фото из инстаграма @donni.davy

Также стоит попробовать повторить макияж в стиле картин FluidArt. Для этого наберите на смятую салфетку тени и коснитесь века, используя несколько цветов.



Трендовый макияж глаз / Фото из инстаграма @donni.davy

Вдохновляет на креативный мейкап еще один мудборд звездной визажистки с необычными стрелками. Интересным решением являются стрелки белого и красного цвета. Если у вас нет подводки для глаз красного цвета, применяйте карандаш для губ или стойкую жидкую помаду.



Мейкап Кейси из разных эпизодов / Фото из инстаграма @donni.davy

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