Макияж с сияющими и роскошными кристаллами возле глаз также служит идеальной идеей для праздничного бьюти-образа на Новый год. Различные интерпретации тренда можно увидеть в пинтересте, инстаграме, а также на фотографиях со светских мероприятий и модных показов.

Вас заинтересует Бронзовый макияж с блеском для новогодней вечеринки: туториал звездной визажистки

Кристальный макияж – главный тренд 2022

Новая тенденция в мейкапе сразу завоевала расположение знаменитых красавиц. Их увлечение эффектным бьюти-акцентом визажисты объясняют довольно просто: за последние 2 года, в течение которых мы, как правило, сидели дома, все соскучились по празднику и блеску.

Кристальный макияж уже успели попробовать Аманда Горман, Эддисон Рей, Джулия Гарнер и другие. Благодаря тому, что девушки являются представительницами совершенно разных типов внешности, они доказали: блестящий и сексуальный макияж подходит всем без исключения.

Чтобы научиться самостоятельно воспроизводить трендовый мейкап, можно воспользоваться туториалами визажистов или бьюти-блогеров. Однако в любом случае придется ошибаться, тренироваться, чтобы научиться выкладывать кристаллы и стразы на лице красиво и устойчиво. Для начала можно ограничиваться несколькими камешками или сымитировать драгоценное сияние с помощью глиттера – эффект будет не менее ярким.

Такой мейкап станет прекрасным дополнением образа на вечеринку или свидание. Особенно актуальной тенденция будет перед Новым годом. Чтобы быть звездой любого праздника, примите во внимание новый бьюти-тренд.

Чтобы увидеть видео, проведите вправо:



Аманда Горман с блестящим макияжем / Фото из инстаграма @joannasimkin



Кристаллы на лице Эддисон Рей / Фото Getty Images