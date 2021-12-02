Макияж на Новый год 2022: лучшие идеи от мировых селебрити

До празднования Нового года 2022 остается мало времени. Поэтому стоит выбрать макияж, которым вы дополните свой особенный образ.

Макияж на Новый год должен быть эффектным и включать несколько уместных и актуальных бьюти-трендов. Вам пригодятся 7 стильных идей для праздничного мейк-апа, которые предлагают голливудские звезды.

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Трендсеттеры появлялись на публике с разными вариантами макияжа на Новый год, среди которых и классический, и гламурный с блестками, и нюдовый. В новогоднюю ночь каждая женщина должна иметь непревзойденный вид. Поэтому важно, чтобы у вас был идеальный внешний вид.

Например, если у вас мало времени на приготовление, то ограничьтесь красной помадой, как это сделала Изабель Гулар. Также попробуйте повторить модный мейк-ап глаз техникой cat eye. Для этого достаточно посмотреть на образ Оливии Уайлд. "Кошачьи глаза" будут иметь особенно соблазнительный вид на фото в инстаграме, которые вы будете делать с друзьями на вечеринке. Такой макияж способен сделать ваш взгляд более открытым, потому что визуально приподнимает и вытягивает внешний уголок глаза и сужает внутренний.

Другие селебрити на светских выходах демонстрировали не менее стильные и обольстительные идеи.

Макияж на Новый год 2022: 7 модных вариантов



Праздничный макияж с классической красной помадой на губах, как у Изабель Гулар / Фото Getty Images



Обольстительный "кошачий" взгляд на примере Оливии Уайлд / Фото Getty Images



Уитни Пик показала гламурные арт-стрелки / Фото Getty Images



Северное сияние на глазах Зои Дойч / Фото Getty Images



Мейк-ап в стиле диско от Кейт Хадсон / Фото Getty Images



Бьюти-образ Джиджи Хадид в духе эпохи 80-х / Фото Getty Images



Хейли Бибер демонстрирует эффектность бордовой помады / Фото Getty Images