Чтобы быстро и профессионально рисовать "кошачий глаз", достаточно овладеть простой техникой от визажистки с 10-летним стажем Дарьи Дибровой. Добавим, что cat eye – это очень популярный бьюти-тренд последних сезонов. Макияж способен сделать ваши глаза более открытыми, потому что визуально поднимает и вытягивает наружный уголок глаза и сужает внутренний.

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Как делать модный макияж "кошачий глаз"

Начните с нанесения на все веко базы под тени или кремовых теней, которые могут выполнять функцию подложки под сухие пигменты. Что касается цвета, то полагайтесь на собственные предпочтения.

Возьмите гелевой карандаш, которым следует тщательно прорисовать линии между ресницами. Откройте глаза и работайте с наружным уголком, а затем переходите к внутреннему углу, немного обостряя и продолжая его. Чтобы получить более вечерний макияж, прорисуйте карандашом еще нижние веки, выводя линию, сочетайте ее с линией на верхнем веке.

Мейкап глаз будет выглядеть лучше, чище и дороже, если растушевать карандаш сразу после нанесения, а затем закрепить результат тенями цвета карандаша. Дарья Диброва для более легкого варианта "кошачьего глаза" советует не прорисовывать карандашом нижнее веко, а ограничиться просто тенями натурального оттенка.

Не пренебрегайте отличным бьюти-лайфхаком: подсветите светлыми сатиновыми тенями внутреннее веко и линию под бровью.

На середину движущегося века нанесите красивый мерцающий цвет, если вы планируете создавать вечерний макияж.



Модные "кошачьи глаза" / Фото с инстаграма @patrickta



Макияж для вдохновения​ / Фото с инстаграма @patrickta