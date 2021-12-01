Чтобы быстро и профессионально рисовать "кошачий глаз", достаточно овладеть простой техникой от визажистки с 10-летним стажем Дарьи Дибровой. Добавим, что cat eye – это очень популярный бьюти-тренд последних сезонов. Макияж способен сделать ваши глаза более открытыми, потому что визуально поднимает и вытягивает наружный уголок глаза и сужает внутренний.
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Как делать модный макияж "кошачий глаз"
- Начните с нанесения на все веко базы под тени или кремовых теней, которые могут выполнять функцию подложки под сухие пигменты. Что касается цвета, то полагайтесь на собственные предпочтения.
- Возьмите гелевой карандаш, которым следует тщательно прорисовать линии между ресницами. Откройте глаза и работайте с наружным уголком, а затем переходите к внутреннему углу, немного обостряя и продолжая его. Чтобы получить более вечерний макияж, прорисуйте карандашом еще нижние веки, выводя линию, сочетайте ее с линией на верхнем веке.
- Мейкап глаз будет выглядеть лучше, чище и дороже, если растушевать карандаш сразу после нанесения, а затем закрепить результат тенями цвета карандаша. Дарья Диброва для более легкого варианта "кошачьего глаза" советует не прорисовывать карандашом нижнее веко, а ограничиться просто тенями натурального оттенка.
- Не пренебрегайте отличным бьюти-лайфхаком: подсветите светлыми сатиновыми тенями внутреннее веко и линию под бровью.
- На середину движущегося века нанесите красивый мерцающий цвет, если вы планируете создавать вечерний макияж.
Модные "кошачьи глаза" / Фото с инстаграма @patrickta
Макияж для вдохновения / Фото с инстаграма @patrickta
Эффектный вечерний мейкап / Фото с инстаграма @patrickta