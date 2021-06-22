Макияж и прическа греческой богини: как повторить красивый бьюти-образ Ани Тейлор-Джой

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25-летняя актриса и модель Аня Тейлор-Джой, звезда популярного мини-сериала "Ход королевы", впечатляет поклонников не только безупречными платьями и стильными сочетаниями различных элементов одежды, но и красивыми прическами и макияжем. Недавно звезда показала эффектный бьюти-образ на показе круизной коллекции Dior. Такой мейкап и укладку, как у греческой богини, сможет повторить каждая девушка.