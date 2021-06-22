Макияж и прическа греческой богини: как повторить красивый бьюти-образ Ани Тейлор-Джой

25-летняя актриса и модель Аня Тейлор-Джой, звезда популярного мини-сериала "Ход королевы", впечатляет поклонников не только безупречными платьями и стильными сочетаниями различных элементов одежды, но и красивыми прическами и макияжем. Недавно звезда показала эффектный бьюти-образ на показе круизной коллекции Dior. Такой мейкап и укладку, как у греческой богини, сможет повторить каждая девушка.
Натали Элени, визажист Dior Makeup, которая создала Ане невероятный бьюти-образ, поделилась секретами мейкапа в стиле греческой богини. Чтобы look был совершенным, знаменитая красавица дополнила его маникюром в сине-белых оттенках и золотыми украшениями, а также добавила в косу золотистый аксессуар.
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Как сделать макияж Ани Тейлор-Джой в стиле греческой богини
- Первым делом визажист нанесла хайлайтер Dior Flash Luminizer на скулы, под глаза и другие выступающие участки лица Ани. Таким образом Натали придала лицу красивый рельеф и скульптурность.
- Щечки известной актрисы освежили румяна Dior Rouge Blush 361 Rose Baiser, а на ее скулах были тени Mono Couleur Couture 006 Pearl Star, чтобы создать эффект нежного сияния жемчуга.
- Для макияжа глаз визажист использовала сразу 3 оттенка теней Mono Couleur Couture: серебристо-серый, голубой и серый, а ресницы накрасила черной тушью Diorshow.
- Губы Ани бьюти-мастер подчеркнула стойкой жидкой помадой Rouge Dior Forever Liquid розово-бежевого оттенка, а затем немного добавила кораллового Dior Addict Lip Glow, чтобы в итоге получить манящий блеск по центру губ.