Маникюр 2022 года: 3 самых модных цвета, которые стоит попробовать всем
Источник:Cosmopolitan
2022 начинает поражать новыми маникюрными трендами. Поэтому самое время узнать о цветах лака для ногтей, которые будут модными в этом году.
Синие, солнечные, нюдовые оттенки стоит использовать для покрытия ногтей в 2022. Преимущество популярных тенденций в том, что они являются универсальными и подойдут к любому стилю.
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3 самых модных цвета в маникюре 2022
Оттенки синего вокруг
Вариации синего будут актуальны в новом году. Цвет будет на пике популярности. В маникюре следует экспериментировать с насыщенным, лазурным или кобальтовым, чтобы иметь модный вид.
Цвет "электрик" / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland
Солнечное настроение
Оранжевый, канарейково-желтый, бронзовый и золотой – жизнерадостные оттенки. В этом году они будут удивлять своим невероятным видом на ногтях любой формы и длины.
Модный оттенок для маникюра / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland
Яркий нейл-тренд / Фото из инстаграма @betina_goldstein
"Дорогой" нюд
Прошлый год популяризировал тренд на полупрозрачное покрытие ногтей или его полное отсутствие. Ведущие маникюристы отмечают, что тенденция частично обусловлена пандемией и локдаунами, когда большинство модниц не решались на яркие цвета лаков, потому что не были уверены, что смогут их вовремя обновить. В 2022 нюд, который полюбили женщины со всего мира, также будет модным. Чтобы создать стильный маникюр, покрывайте ногти молочными, полупрозрачными розовыми, бежевыми оттенками и делайте френч.
Модный френч / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland
Нюдовое покрытие / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland