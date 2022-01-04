Маникюр 2022 года: 3 самых модных цвета, которые стоит попробовать всем

2022 начинает поражать новыми маникюрными трендами. Поэтому самое время узнать о цветах лака для ногтей, которые будут модными в этом году.

Синие, солнечные, нюдовые оттенки стоит использовать для покрытия ногтей в 2022. Преимущество популярных тенденций в том, что они являются универсальными и подойдут к любому стилю.

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3 самых модных цвета в маникюре 2022

Оттенки синего вокруг

Вариации синего будут актуальны в новом году. Цвет будет на пике популярности. В маникюре следует экспериментировать с насыщенным, лазурным или кобальтовым, чтобы иметь модный вид.



Цвет "электрик" / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Солнечное настроение

Оранжевый, канарейково-желтый, бронзовый и золотой – жизнерадостные оттенки. В этом году они будут удивлять своим невероятным видом на ногтях любой формы и длины.



Модный оттенок для маникюра / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Яркий нейл-тренд / Фото из инстаграма @betina_goldstein

"Дорогой" нюд

Прошлый год популяризировал тренд на полупрозрачное покрытие ногтей или его полное отсутствие. Ведущие маникюристы отмечают, что тенденция частично обусловлена пандемией и локдаунами, когда большинство модниц не решались на яркие цвета лаков, потому что не были уверены, что смогут их вовремя обновить. В 2022 нюд, который полюбили женщины со всего мира, также будет модным. Чтобы создать стильный маникюр, покрывайте ногти молочными, полупрозрачными розовыми, бежевыми оттенками и делайте френч.



Модный френч / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Нюдовое покрытие / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland