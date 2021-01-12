К нейл-мастеру стоит приходить уже с конкретной идеей дизайна ногтей. Ведь к выбору маникюра следует подходить ответственно, чтобы объединить в нем модные оттенки покрытия, стильный арт и форму и длину ногтевой пластины. В последнее время маникюр в нейтральных оттенках пользуется особой популярностью.

Локдаун 2020 года повлиял на тенденции в индустрии красоты. В моду снова вернулись стильные небрежные прически, "макияж без макияжа", а также нейтральное покрытие ногтей. Чтобы вдохновить на создание трендового маникюра, 24 канал поделился идеями.

Вам будет интересно: Антитренды в маникюре 2021: как можно испортить дизайн ногтей

Маникюр в нюдових оттенках на длинные и короткие ногти

Мастера маникюра прогнозируют популярность разнообразного нейл-дизайна в следующем сезоне. То есть, модным решением будет как профессиональная яркая роспись ногтей, так и простой арт и нейтральное покрытие. Если с выбором оригинального дизайна ногтей могут возникнуть сложности, то нюдовый маникюр – это универсальный вариант. Ведь он подойдет любому образу: от повседневного рабочего до изысканного вечернего. В 2021 году нюдовый маникюр можно делать женщинам любого возраста и не учитывать длину ногтей.

В частности, стоит добавить, что палитра нюдовых оттенков на самом деле богатая. Маникюр в стиле нюд не ограничивается нежным пудровым и бежевым цветами. Для модного нейл-дизайна используйте лаки кофейных оттенков, перламутровые и матовые текстуры. Нейтральные покрытия можно разнообразить мраморным артом, градиентом, геометрическими узорами, втиркой, простыми рисунками.

Идеи для нюдового маникюра / Фото Instagram