Не забывайте, что любить себя и все вокруг нужно не только 14 февраля. Однако в этот день любви вокруг становится еще больше. Поэтому воспользуйтесь случаем и сделайте праздничное настроение с помощью тематического маникюра.
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В День святого Валентина можно украсить ногти рисунками в стиле Красной Королевы. Искусные мастерицы справятся с лаком и кистью, а для тех, кто не хочет рисковать, есть наклейки. Еще один нетипичный вариант праздничного нейл-дизайна – изображение кардиограммы: романтично и не стереотипно.
Поклонницы традиционной и вечно модной классики могут повторить романтические надписи на ногтях: "love", "любовь" и другие. К этой категории следует отнести и французский маникюр. Однако привычные белые полоски на кончиках ногтей следует заменить артом в форме сердца, чтобы вид пальчиков намекал на любовное настроение.
Женщины, которым сентиментальности ни к чему, подойдут изящное омбре в розовых оттенках, черные сердца в сочетании с прозрачным покрытием, эксперименты с фольгой, цветное обрамление ногтей в красных или розовых оттенках. Пусть валентинки будут не единственным символом, напоминающим о празднике любви.
Маникюр в честь Дня святого Валентина
Кокетливые сердечки / Фото из инстаграма @naileditbeauty
Страстный поцелуй / Фото из инстаграма @naileditbeauty
Минималистичный нейл-арт / Фото из инстаграма @beautyspace_charlotte
Модный и романтичный маникюр / Фото из инстаграма @beautyspace_charlotte
Любовная паутинка / Фото из инстаграма @naileditbeauty
Изящно и загадочно / Фото из инстаграма @betina_goldstein
Игра розового и красного / Фото из инстаграма @thehangedit
Горячий френч / Фото из инстаграма @overglowedit
Нежный французский маникюр / Фото из инстаграма @overglowedit
Розовое омбре / Фото из инстаграма @overglowedit
Маленькая любовь / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland
Романтическое обрамление/ Фото из инстаграма @betina_goldstein
Драматический маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein