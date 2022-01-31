Не забывайте, что любить себя и все вокруг нужно не только 14 февраля. Однако в этот день любви вокруг становится еще больше. Поэтому воспользуйтесь случаем и сделайте праздничное настроение с помощью тематического маникюра.

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В День святого Валентина можно украсить ногти рисунками в стиле Красной Королевы. Искусные мастерицы справятся с лаком и кистью, а для тех, кто не хочет рисковать, есть наклейки. Еще один нетипичный вариант праздничного нейл-дизайна – изображение кардиограммы: романтично и не стереотипно.

Поклонницы традиционной и вечно модной классики могут повторить романтические надписи на ногтях: "love", "любовь" и другие. К этой категории следует отнести и французский маникюр. Однако привычные белые полоски на кончиках ногтей следует заменить артом в форме сердца, чтобы вид пальчиков намекал на любовное настроение.

Женщины, которым сентиментальности ни к чему, подойдут изящное омбре в розовых оттенках, черные сердца в сочетании с прозрачным покрытием, эксперименты с фольгой, цветное обрамление ногтей в красных или розовых оттенках. Пусть валентинки будут не единственным символом, напоминающим о празднике любви.

Маникюр в честь Дня святого Валентина



Кокетливые сердечки / Фото из инстаграма @naileditbeauty



Страстный поцелуй / Фото из инстаграма @naileditbeauty



Минималистичный нейл-арт / Фото из инстаграма @beautyspace_charlotte



Модный и романтичный маникюр / Фото из инстаграма @beautyspace_charlotte



Любовная паутинка / Фото из инстаграма @naileditbeauty



Изящно и загадочно / Фото из инстаграма @betina_goldstein



Игра розового и красного / Фото из инстаграма @thehangedit



Горячий френч / Фото из инстаграма @overglowedit



Нежный французский маникюр / Фото из инстаграма @overglowedit



Розовое омбре / Фото из инстаграма @overglowedit



Маленькая любовь / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland



Романтическое обрамление/ Фото из инстаграма @betina_goldstein

Драматический маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein