Чтобы подсушить, очистить и увлажнить: домашние маски для жирной кожи лица

Маски для жирной кожи лица должны быть универсальными. Эффективная смесь выполняет несколько функций: подсушивает, очищает, питает и увлажняет. Улучшить домашний уход за кожей лица можно с помощью 5 рецептов, которые стоит чередовать между собой, чтобы достичь лучшего результата.

Маски для лица, приготовленные в домашних условиях, являются особенно полезными, ведь вы самостоятельно можете убедиться, что они состоят лишь из натуральных ингредиентов. Обладательницам жирного типа кожи нужен более тщательный уход.

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Натуральные маски для жирной кожи лица

Маска для сужения пор

Что вам понадобится?

1 яйцо;

сок 1/4 лимона.

Белок яйца нужно взбить, затем добавьте к нему несколько ложек лимонного сока, если у вас нет аллергии на продукт. Полученную смесь следует разделить на 2 части. Сначала нанесите на очищенную кожу лица первую часть, а когда она подсохнет, то нанесите то, что осталось. Через 15 минут смойте остатки маски прохладной водой. После процедуры примените легкий увлажняющий крем для лица. Если у вас комбинированная кожа, то наносите белковую маску лишь на Т-зону.

Очищающая маска для жирной кожи лица

Что вам понадобится?

1 белок сырого яйца;

8 – 10 капель масла чайного дерева;

1 чайная ложка меда;

горстка овсяных хлопьев.

Все ингредиенты нужно размешать до однородной консистенции. Наложите массу на лицо и оставьте на 15 минут, а затем удалите остатки прохладной водой. С помощью процедуры можно подсушить жирную кожу.

Питательная маска для жирной кожи

Что вам понадобится?

1 – 2 абрикоса;

1 столовая ложка молока.

Измельчите абрикосы в блендере или мелко нарежьте. Добавьте к фрукту молоко. Маску нанесите на лицо и смойте прохладной водой через 10 минут.

Маска, чтобы подсушить жирную кожу

Что вам понадобится?

1 столовая ложка сухих дрожжей;

1 столовая ложка кефира;

1 столовая ложка лимонного сока.

Тщательно перемешайте ингредиенты. Распределите маску по лицу. Через 25 минут смойте остатки водой и нанесите увлажняющий крем.

Маска против жирного блеска

Что вам понадобится?

1 чайная ложка голубой глины;

чистая вода комнатной температуры.

Глину нужно размешать с водой так, чтобы образовалась однородная масса. Размажьте смесь по лицу и шее и оставьте на 20 – 25 минут, а затем смойте. Повторять процедуру можно 2 раза в неделю, чередуя белую и голубую глину. Маска поможет очистить закупоренные поры, избавиться от жирного блеска и подсушить прыщи.