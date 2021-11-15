Новый сезон изменил многое в индустрии красоты. В частности, модным стал другой макияж бровей.

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Как выглядят модные брови этой осенью

Несколько лет назад Кара Делевинь кардинально изменила впечатление о трендовых бровях. Она продемонстрировала на подиуме эффектный макияж бровей. Тогда они резко потемнели, стали тяжелее, стали доминантной составляющей бьюти-образа. В настоящее время топ-модели и beauty-инфлюенсеры вроде Беллы Хадид продолжают создавать новые тренды, влияющие на индустрию красоты по всему миру.

Белла Хадид является обладательницей изящных бровей. Потому и на модных подиумах незаметно начали господствовать вместо густых и объемных естественные, мягкие брови. Сегодня уже не нужно заполнять межбровное пространство густыми тенями по трафарету: графические плотные брови-карнизы визажисты больше не рисуют. Все стараются добиться минималистического и мягкого результата.



Тренд на уникальные брови / Фото из инстаграма Беллы Хадид

Если раньше считали, что прямые темные брови делают образ уверенным и по-мальчишески дерзким, то сегодня визажисты убеждают: можно создать уверенный и смелый look и с мягкими светлыми бровями. Примеры с показов Marc Jacobs, Victoria Beckham, Rochas и Lemaire подтверждают, что они правы.

Идеальный макияж бровей помогают сделать специальные средства. Если собственные брови не оставляют шансов для естественного nude-макияжа, можно попытаться увеличить их плотность и густоту с помощью ухаживающих бьюти-продуктов. Активно стимулируют рост бровей, питают и укрепляют их натуральные растительные ингредиенты, которые следует искать в составе гелей, сывороток, кондиционеров.



Какими будут модные брови / Фото Vogue



Натуральный вид бровей / Фото Vogue



Миналистический макияж бровей / Фото Vogue