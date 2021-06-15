Кайли Дженнер диктует летние тренды: 3 модные идеи арт-маникюра от звезды

Американская знаменитость, мировая трендсеттер и успешная предпринимательница Кайли Дженнер диктует бьюти-тренды. Звезда делится идеями для маникюра на своей инстаграм-странице с подписчиками, которых у нее 240 миллионов. На этот раз Кайли похвасталась стильным летним маникюром с каплями воды. Прогнозируем, что совсем скоро он станет самым популярным в соцсетях.

23-летняя звездная модница удивляет поклонников оригинальным подходом к созданию маникюра, который впоследствии хотят повторить красавицы со всего мира. Поэтому предлагаем вам вдохновиться новыми оригинальными идеями арт-маникюра от Кайли Дженнер.

К теме: Самый инстаграмный маникюр этого лета: радужные идеи для нейл-арта

Кайли Дженнер показывает трендовые варианты арт-маникюра

Маникюр с каплями воды

О дизайне ногтей в виде капель воды на нейтральном или ярком покрытии написали уже многие модные издания, а звездные мастера маникюра активно его популяризуют в соцсетях. Теперь, когда Кайли Дженнер сделал такой маникюр, можно смело утверждать, что он будет в тренде этим летом.

Трендсеттер выбрала капли на ногтях, оформленные с натуральной базой в сочетании с оранжевым гель-лаком. Читатели Кайли активно отреагировали на ее фотографию с новым нейл-артом. Публикация за 2 дня собрала почти 5,5 миллиона лайков и 60 тысяч восторженных комментариев.

Знаменитая красавица делала и раньше маникюр с каплями воды, на который ее вдохновила новая линейка косметики от бренда Kylie Cosmetics.

Цветные точки на ногтях

Кайли является поклонницей ярких цветов на ногтях. В этом маникюре она решила совместить несколько трендов: цветные акценты, точки и оригинальный френч. Модница продемонстрировала эффектный нейл-дизайн на нейтральном базовом покрытии. Идея станет эффектным дополнением летнего образа. Особенно красиво выглядеть маникюр будет на загорелой коже. Чтобы быть более стильной, украсьте пальцы рук массивными аксессуарами, как сделала это американская знаменитость.

Яркий расписной френч

Кайли Дженнер известна своими длинными ногтями, поэтому у нее точно есть место для экспериментов с нейл-дизайном. Но одну из нейл-идей от трендеттера можно повторить и на короткой длине ногтей. Она показала яркие росписи на концах ногтевой пластины. Для росписи звезда выбрала трендовые желтые, оранжевые, синие и другие пастельные оттенки. Если вы планируете отдых на пляже возле моря, то такой маникюр идеально подойдет к любому купальнику.