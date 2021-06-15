Вариаций на тему радуги на ногтях много. Вдохновиться можно идеями от модных блогеров и известных нейл-мастеров. Этим летом стоит повторить хотя бы один из предложенных трендовых дизайнов ногтей, чтобы он ежедневно поднимал вам настроение, а вы могли сделать красивую фотографию маникюра и поделиться ею с друзьями в инстаграме.

К теме: Летний французский маникюр: цветной и с узорами – трендовые идеи

Самый инстаграмный нейл-арт лета 2021

Педикюр в стиле летней радуги

Идея веселого маникюра от Джиджи Хадид

Яркая клетка

Пастельная нежность

Проявление фантазии на ногтях

Трендовый минимализм

Оригинальные геометрические фигуры в цветах радуги

Больше цветов, чтобы освежить образ

Цветочный нейл-арт

Просто и стильно

Модные акценты, которые привлекают внимание

Эффектный вариант френча