Модный лавандовый макияж на лето: 7 волшебных идей для вашего бьюти-образа

Лавандовый цвет является одним из самых модных в летнем сезоне 2021. От косметики лавандового оттенка визажисты и мировые модницы просто без ума. Лавандовые акценты можно использовать не только в маникюре, но и в макияже на лето. Бьюти-образы с нежными трендовыми тонами подойдут для вечеринки с друзьями, свадеб в соответствующей гамме праздника, фотосессий, свиданий и других особых случаев.

С лавандовым макияжем можно иметь по-настоящему волшебный вид. Принимая во внимание тренды мейкапа лета 2021, следует выбрать тот, который подойдет вашему стилю и будет удачно подчеркивать естественную красоту. Вдохновляйтесь примерами, на которые стоит ориентироваться этим летом.

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Модный лавандовый макияж на лето 2021

Акцент на глаза

Макияж подойдет каждой красавице и будет иметь уместный вид в любой ситуации. Когда вы решаете сделать акцент на глазах, то нужно выбирать для дневного образа соло-макияж с матовыми тенями, цветными стрелкам или с пастельной подводкой для контура уголков глаз. Для вечернего мейкапа достаточно добавить глянец или мелкий глиттер, чтобы создать яркие smoky или cat eyes.

Тени лишь в уголках глаз

Модный бьюти-трюк часто используют в образах звезд авторитетные визажисты. В таком макияже одновременно соединились 3 летних тренда: минимализм, акцент на внутренних уголках глаз и мода на лавандовый оттенок. Мейкап можно дополнять стрелками или стразами. Однако самое важное – тщательно растушевать нужный лиловый тон пушистой кистью.

Креативные стрелки

Летом не нужно ждать особого случая, чтобы создать необычные стрелки на веках, использовать кремовые текстуры или графические рисунки. Чтобы создать оригинальную трендовую цветную стрелку, вам понадобится 1 или несколько цветных лайнеров. Такой образ вы и ваши друзья запомните надолго.

Пастельные акценты

Элементарных навыков в макияже и 1 лавандового оттенка теней или лайнера будет достаточно, чтобы сделать трендовый пастельный мейкап. Бьюти-тенденция стала фаворитом среди звездных визажистов.

Яркое сочетание

Для комбинированного макияжа глаз нужно соединить 2 контрастных цвета: 1 для внутренних уголков глаз и половины верхнего века, а другой – для второй части верхнего века и растушевки по нижнему. Особенно эффектный вид будет иметь микс лавандового с неоновым оранжевым и электрическим синим. При этом ресницы можно не красить. Достаточно лишь аккуратно уложить брови и нанести естественный оттенок на губы, чтобы получить эффектный результат.

Все оттенки лаванды

Мультиколоринг – еще один популярный бьюти-тренд лета 2021. Попробуйте совместить несколько оттенков в одном макияже. Например: лавандовый, сиреневый, фиалковый, пурпурный. Также можно экспериментировать с матовыми и глянцевыми текстурами. Результат следует закрепить модной цветной тушью для ресниц.

Дополнительные украшения

Макияж можно дополнить нестандартным декором, если вы поклонница экстравагантных образов. Обратите внимание на штампы в форме точечек и звездочек, временные татуировки, жемчуг, стразы и блестки. Расставляйте украшения аккуратно и последовательно или в хаотичном порядке. В любом случае результат получится эффектным.