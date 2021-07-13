Двухцветный макияж невероятно популярен в инстаграме. Визажисты и трендсеттеры делятся модными бьюти-идеями в публикациях с тегом "twotonedeyeshadow". Снимки вдохновляют на создание минималистичных и оригинальных, креативных мейкапов одновременно.
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Макияж в двух цветах, чтобы быть королевой вечеринки
Неоновый взрыв
Сочетание модных летних цветов
Вдохновляющий розовый лимонад
Лаймовый макияж для смелых красавиц
Мейкап для особого празднования
Эффектный пример бьюти-тренда
Лаконично, но не менее эффектно
Тщательная растушевка – залог красивого макияжа в 2 оттенках
Мерцающий микс
Комбинация цветов, которая подойдет для любого летнего образа