Если вам трудно определить, каким цветом с палетки теней делать макияж глаз, то следует объединить сразу 2. Это могут быть как похожие оттенки, так и контрастные яркие миксы. Именно такой эффектный мейкап поможет стать королевой любой летней вечеринки. Ведь ваш внешний вид должен быть не только красивым, но и трендовым.