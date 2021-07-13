Двухцветный макияж невероятно популярен в инстаграме. Визажисты и трендсеттеры делятся модными бьюти-идеями в публикациях с тегом "twotonedeyeshadow". Снимки вдохновляют на создание минималистичных и оригинальных, креативных мейкапов одновременно.

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Макияж в двух цветах, чтобы быть королевой вечеринки

Неоновый взрыв

Сочетание модных летних цветов

Вдохновляющий розовый лимонад

Лаймовый макияж для смелых красавиц

Мейкап для особого празднования

Эффектный пример бьюти-тренда

Лаконично, но не менее эффектно

Тщательная растушевка – залог красивого макияжа в 2 оттенках

Мерцающий микс

Комбинация цветов, которая подойдет для любого летнего образа