Как можно использовать эфирные масла: 5 способов

Эфирные масла растений и фруктов используют в медицине, косметологии, для ароматерапии. Они обладают полезными свойствами для кожи и дыхательных путей. Однако их использование в чистом виде может быть опасным.

Среди преимуществ эфирных масел и то, что они имеют энергетическое воздействие на человека. Некоторые из них прекрасно успокаивают, способствуют здоровому сну или стимулируют работу мозга. В любом случае следует знать, как ими правильно пользоваться.

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Как можно использовать эфирные масла

Дыхание. Эфирные масла не только имеют приятный запах, но и способствуют улучшению вашего эмоционального самочувствия. Вы можете нанести пару капель на муслиновую ткань и сделать три глубоких вдоха. Или еще можно смешать базовое масло (кокосовое, вечерней примулы) с эфирным маслом на ладони и глубоко вдохнуть. Выбирайте масла того растения или фрукта согласно эффекту, который вам нужен. Например, лаванда снимает тревожность, а бергамот поднимает настроение и снижает уровень кортизола.

Полезные свойства эфирных масел для дыхания / Фото Pexels

В диффузоре. Его использование способствует распространению свойств эфирных масел по всему дому. Для этого достаточно 1-2 капель. Эксперты рекомендуют тем, у кого проблемы со сном, добавлять в диффузор эфирное масло лаванды, ромашки или ветивера, чтобы успокоиться.

Его использование способствует распространению свойств эфирных масел по всему дому. Для этого достаточно 1-2 капель. Эксперты рекомендуют тем, у кого проблемы со сном, добавлять в диффузор эфирное масло лаванды, ромашки или ветивера, чтобы успокоиться. Для ванны. Чтобы прием горячей ванны еще лучше расслаблял вас и имел эффективное терапевтическое действие, можно добавлять к воде несколько капель эфирного масла. Ароматерапевт Анна де Мамиель говорит, что такие средства влияют на лимбическую систему и эмоциональное состояние мозга, когда мы ими дышим.

Чтобы прием горячей ванны еще лучше расслаблял вас и имел эффективное терапевтическое действие, можно добавлять к воде несколько капель эфирного масла. Ароматерапевт Анна де Мамиель говорит, что такие средства влияют на лимбическую систему и эмоциональное состояние мозга, когда мы ими дышим. На вашей коже. Используйте средства для ухода за кожей с содержанием эфирных масел. Или приготовьте их самостоятельно, добавив в любимый крем немного упомянутого продукта. Розовое эфирное масло положительно влияет на состояние кожи: делает ее мягкой, упругой и увлажненной, а лавандовое – заживляет любые шрамы, ожоги и укусы.

Нанесение эфирного масла на кожу / Фото Pexels