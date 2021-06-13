Як можна використовувати ефірні олії: 5 способів

Ефірні олії рослин та фруктів використовують в медицині, косметології, для ароматерапії. Вони володіють корисними властивостями для шкіри та дихальних шляхів. Проте їхнє використання в чистому вигляді може бути небезпечним.

Серед переваг ефірних олій є й те, що вони мають енергетичний вплив на людину. Деякі із них чудово заспокоюють, сприяють здоровому сну чи стимулюють роботу мозку. У будь-якому разі слід знати, як ними правильно користуватися.

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Як можна використовувати ефірні олії

Дихання. Ефірні олії не лише мають приємний запах, але й сприяють покращенню вашого емоційного самопочуття. Ви можете нанести пару крапель на муслінову тканину та зробити три глибокі вдихи. Або ще можна змішати базову олію (кокосову, вечірньої примули) з ефірною олією на долоні і глибоко вдихнути. Вибирайте олії тієї рослини чи фрукта відповідно до ефекту, який вам потрібен. Наприклад, лаванда знімає тривожність, а бергамот піднімає настрій та знижує рівень кортизолу.



Корисні властивості ефірних олій для дихання / Фото Pexels

У дифузорі. Його використання сприяє поширенню властивостей ефірних олій по всьому дому. Для цього буде достатньо 1-2 крапель. Експерти рекомендують тим, у кого проблеми зі сном, додавати у дифузор ефірну олію лаванди, ромашки або ветивера, щоб заспокоїтись.

Його використання сприяє поширенню властивостей ефірних олій по всьому дому. Для цього буде достатньо 1-2 крапель. Експерти рекомендують тим, у кого проблеми зі сном, додавати у дифузор ефірну олію лаванди, ромашки або ветивера, щоб заспокоїтись. Для ванни. Аби прийом гарячої ванни ще краще розслаблював вас та мав ефективнішу терапевтичну дію, можна додавати до води кілька крапель ефірної олії. Ароматерапевт Анна де Маміель каже, що такі засоби впливають на лімбічну систему та емоційний стан мозку, коли ми ними дихаємо.

Аби прийом гарячої ванни ще краще розслаблював вас та мав ефективнішу терапевтичну дію, можна додавати до води кілька крапель ефірної олії. Ароматерапевт Анна де Маміель каже, що такі засоби впливають на лімбічну систему та емоційний стан мозку, коли ми ними дихаємо. На вашій шкірі. Використовуйте засоби для догляду за шкірою із вмістом ефірних олій. Або приготуйте їх самостійно, додавши в улюблений крем трішки згаданого продукту. Трояндова ефірна олія позитивно впливає на стан шкіри: робить її м’якою, пружною та зволоженою, а лавандова – загоює будь-які шрами, опіки та укуси.



Нанесення ефірної олії на шкіру / Фото Pexels