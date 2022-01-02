Нейл-дизайн на нюдовом фоне: 7 модных идей для маникюра

В 2022 году натуральность остается ведущей тенденцией в индустрии красоты. Поэтому в новом сезоне следует делать выбор в дизайне ногтей в пользу нюдовых оттенков, напоминающих естественный цвет ногтевой пластины.

Тренд на натуральность имеет множество преимуществ, в частности в маникюре. К примеру, телесные оттенки на ногтях всегда имеют нежный, женственный и изящный вид. Также светлое покрытие обладает свойством зрительно удлинять ногтевую пластину. Еще один плюс – это идеальный фон для разных нейл-артов.

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Нейтральная база позволяет создать на ногтях разные рисунки, узоры, украсить их стразами. В таком случае не следует бояться переборщить. Выбирайте среди многих идей – от небольших украшений и лаконичных рисунков на каждый день до настоящих произведений искусства по особому случаю.

Нудовый маникюр дает возможность экспериментировать и проявлять фантазию. Вдохновляйтесь 7 самыми красивыми и трендовыми нейл-артами на нюдовом фоне.

Маникюр с нюдовым фоном

Праздничный маникюр / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Роскошный дизайн / Фото с инстаграма @thehotblend

Цветные половинки / Фото с инстаграма @amyle.nails

Восхитительный cow print / Фото с инстаграма @heluviee

Золотые полоски / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Вишневый соблазн / Фото с инстаграма @heluviee

Капучиновое настроение / Фото с инстаграма @bw.nails