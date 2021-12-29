Настоящей неожиданностью стала тенденция на маникюр с надписями, которые призывают пойти на голосование или отражают позицию человека относительно той или иной общественно-политической темы. Идеальные работы в таком стиле можно найти на инстаграм-странице Бетины Гольдштейн.

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В то время звездный нейл-мастер Том Бачик вместе с Селеной Гомес демонстрировали поклонникам маникюр в смелых цветах: неоновый лаймовый, радужный, ярко-красный.

А вот Джей Ло решила в этом году придерживаться тренда на натуральность, поэтому выбирала нейтральное нюдовое или розовое однотонное покрытие ногтей. Однако в ноябре певица не удержалась и сделала стильный маникюр в главном цвете осени 2021 – глубокий синий оттенок или электрик. Напомним, что такой цвет мастера использовали не только для нейл-дизайна, но и в макияже глаз. Такая тенденция является неожиданной, смелой и очень эффектной.

Эффектный маникюр Дженнифер Лопес / Фото с инстаграма Тома Бачика

Предлагаем вспомнить и другие наиболее популярные нейл-тренды уходящего года.

Главные тренды в маникюре 2021

Украшения для ногтей

Если в 2020 неожиданным трендом стал пирсинг на ногтях, то в 2021 мировые модницы активно разнообразили привычный маникюр интересными украшениями для пальцев и ногтей. Преимущество тренда в том, что он придает любому образу особого шарма.

Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма @nail_unistella

Инстаграмная радуга

Одним из самых "инстаграмных" маникюров лета 2021 года трендсеттеры признали радужный дизайн. На популяризацию тенденции особенно повлияла Джиджи Хадид, которая появилась с таким артом ногтей на праздновании своего дня рождения. Вариаций интерпретации тренда под свой стиль было много: на каждом ногте другой оттенок, комбинированный френч, яркий принт в виде клетки, звездочек, геометрических фигур, цветов.

Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма @nailsbymei

Ногти-лабутены

В 2021 году покрывать ногтевую пластину с одной стороны было недостаточно. Поэтому трендовым стал двусторонний маникюр. Первый популярный двусторонний нейл-дизайн – ногти, как лабутены: бежевое покрытие основной ногтевой пластины и красный лак на обратной стороне. В целом важно, чтобы вторая сторона ногтя была накрашена каким-нибудь контрастным цветом.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма @regina_nail_art

Надписи

Логомания и лозунги – модные решения в маникюре. Такая тенденция особенно нравится звездной нейл-мастерице Бетине Гольдштейн. В течение года она экспериментировала со смелыми фразами и логотипами Домов моды на ногтях в виде цветных или белых букв на прозрачном покрытии.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Бетины Гольдштейн



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Бетины Гольдштейн

Трехмерный нейл-арт

3D-дизайн ногтей называют "маникюром будущего". Он стал настоящим хитом 2021. Нестандартный объемный нейл-арт вызывает восторг. Если все начиналось с жемчуга, металлических украшений и массивных фигур на ногтях, то закончилось – трехмерными формами.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Мишель Хамфри

Квадратная форма

Тренд вернулся из 2000-х. Известная мастерица маникюра Мишель Хамфри отметила: "Например, сейчас в тренде квадратные ногти – один из "приветов" тех времен. Такие бренды, как Miu Miu и Blumarine возвращают ностальгическую моду на нулевые, а за ней следуют и тенденции в маникюре". В этом году ногти квадратной формы уже успели попробовать селебрити – от Дуа Липы до Кайли Дженнер.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма @asos



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Дуа Липы

Натуральность

Еще один год, который лишь укрепил позиции натуральной тенденции в индустрии красоты. Прозрачное покрытие было наиболее актуальным. Оно имеет красивый вид на ногтях и без дополнительного дизайна. Такой маникюр очень любит Кейт Миддлтон. Однако его можно и разнообразить ярким минималистическим акцентом.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Бетины Гольдштейн



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Тома Бачика

Зеленое покрытие

"Зеленый – это не просто самый модный оттенок сезона. Он может быть нейтральным, но в то же время иметь современный вид. Выбирая свой зеленый, не забывайте о полутонах: шалфей, весенняя зелень, оливковый и хаки", – рассказала популярная нейл-мастерица Мишель Хамфри о трендовом цвете в маникюре 2021.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Тома Бачика

Яркий неон

Маникюр также был модным в прошлом. 2021 вновь привлек все внимание модниц к ярким оттенкам оранжевого, зеленого, желтого, голубого. Селена Гомес неоднократно демонстрировала эффектность такого покрытия.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма Тома Бачика

Необычный френч

Двойные полоски, обрамления, контуры, стиль наоборот – это все о модном френче 2021. Поклонницы французского маникюра, которые устали от классических белых кончиков ногтя, имели возможность вволю экспериментировать с обновленным нейл-трендом, а также цветами лаков. Ведь оригинальный френч был и остается на пике популярности.



Модный маникюр 2021 / Фото с инстаграма @amberjhnails