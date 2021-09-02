Неожиданная форма и длина: трендовая челка сезона осень – зима

Челка стала настоящим бьюти-хитом последних лет. Сезон осень – зима 2021 – 2021 удивляет модой на оригинальную форму и длину челки, которые позволяют прическе иметь особенно роскошный вид. Поэтому осенью стоит решиться на трендовые изменения.

Стрижку с челкой уже попробовали селебрити: от Билли Айлиш до Марго Робби. Однако в новом сезоне всех модниц ждет что-то новенькое. Челки сезона осень – зима – удлиненные, глянцевые, идеальные – волос к волоску.

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В тренде удлиненные и глянцевые челки

Примерами для вдохновения могут служить работы Видала Сассуна. Британский парикмахер-новатор в свое время демонстрировал, как визуально меняется внешность женщины в зависимости от стрижки.

Видал Сассун создает трендовую челку / Фото Vogue

В 2021 – 2022 модным будет удлиненная челка, которая спадает на брови. Она должна иметь эффект отполированной и требует тщательной укладки. Идеальный результат в стиле точной геометрии сможет придать только профессиональный парикмахер, поэтому не пытайтесь повторить hair-тренд собственноручно маникюрными ножницами.

Модная челка на осень и зиму / Фото из инстаграма Tod'S

Поклонниками удлиненной гладкой челки являются и стилисты по прическам модных брендов – от Chanel и Dior до Raf Simons и Louis Vuitton. Примеры стрижек моделей с мировых подиумов вдохновляют. Например, для шоу Versace звездный hair-стилист Гвидо Палау собственноручно обновил прически моделям. Интересно, что Палау любит такое практиковать.

В частности, преимуществом длинной и глянцевой челки является то, что она безупречно смотрится и на мужчинах, и на женщинах.

Марго Робби показывает модную стрижку / Фото из инстаграма Chanel

Идеальная челка для вдохновения / Фото из инстаграма Chanel

Идея для обновления имиджа / Фото из инстаграма Chanel

Удлиненная и гладкая челка / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм



Стильный акцент на черных волосах / Фото из инстаграма Dior

Челка в сочетании с короткими волосами / Фото Vogue

Челка, привлекающая внимание / Фото из инстаграма Versace

Челка на зиму / Фото из инстаграма Givenchy

Один из стильных вариантов челки / Фото из инстаграма Louis Vuitton

