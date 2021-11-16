Светлые тона также не подходят всем типам внешности. В таких случаях можно обойтись без монохромного "блонда".

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5 окрашиваний волос, если вам не подходит total blond

Шатуш

Суть французской техники окрашивания заключается в плавном переходе от темных оттенков к более светлым. Таким образом можно получить эффект выгоревших на солнце прядей. Не стоит путать шатуш с балаяжем. Ведь первая техника предполагает более хаотичное и рассеянное окрашивание, а также идеально подходит для русых и шатенок.



Модное окрашивание / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Калифорнийское мелирование

Мелирование является одним из наиболее традиционных способов частично покрасить волосы. Однако классическое мелирование, которое напоминает контрастный зебровый принт, больше не в тренде. Зато стоит попробовать калифорнийское мелирование, при котором благодаря 3 – 5 схожим оттенкам на шевелюре создают плавные и мягкие переходы.



Модное окрашивание / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Затемненные корни

Если вы не уверены, что total blond – это ваша история, то отличной альтернативой станет окрашивание dim out с затемненными корнями. Они имеют вид отросших натуральным образом и создают более естественный и уместно-небрежный эффект.



Модное окрашивание / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Бэбилайтс

Окрашивание лучше всего подойдет обладательницам русых и светло-каштановых волос. При "бебилайтс" колорист должен работать лишь с верхним слоем прядей. Благодаря этому технику считают наиболее щадящей.



Модное окрашивание / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Окрашивание 3D

Данный тип окрашивания помогает визуально придать волосам объем и создать невероятную игру цвета в прядях. Обычно колористы выбирают для этого 3 оттенка, из которых 1 основной и 2 дополнительных. Правильным результатом является: "объемное" окрашивание, текстурный вид, плавные переходы и желаемые светлые локоны.



Модное окрашивание / Фото из инстаграма @bestofbalayage