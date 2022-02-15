Нет сухости кожи: как сохранить руки мягкими даже в самые лютые холода

Сухость кожи рук является одной из самых распространенных проблем в холодный период. Как ее решить – узнавайте в материале.

Мороз и холода – одни из наибольших врагов нашей кожи, из-за которых зимой она очень страдает. Также к переохлаждению "подключается" авитаминоз, поэтому в результате можно получить не только сухость кожи рук, но и маленькие трещины.

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Сухость рук зимой: как решить проблему

Пересмотрите рацион питания

Для того, чтобы сохранить руки увлажненными и мягкими, надо не забывать о сбалансированном питании. Обратите внимание на продукты, содержащие витамины групп A, B, C, E, D, PP. Готовьте блюда с зеленью, мясом, морепродуктами и печенью и тому подобное. Также употребляйте много овощей и фруктов.



Как преодолеть сухость рук / Фото Pexels

Изучайте состав мыла и моющих средств

Частое мытье рук может очень навредить вашей коже. Однако, и о гигиене забывать нельзя. При покупке мыла обращайте внимание на его состав, выбирайте то, в котором уровень ph (число, которым определяется кислотно-щелочной баланс кожи) приближен к норме. Покупайте мыло, в состав которого входят увлажняющие и питательные компоненты (ланолин, глицерин, различные масла и экстракты трав).



Сухость рук: как решить проблему / Фото Pexels

Не забывайте пользоваться резиновыми рукавицами во время уборки или мытья посуды. Так ваша кожа не пострадает от химических элементов моющих средств.

Пользуйтесь лосьонами и кремами

После мытья рук или принятия душа обязательно увлажняйте кожу кремом. В холодные периоды года стоит выбирать уходовые средства с содержанием витамина Е и различными растительными экстрактами, к примеру, алоэ, ромашки или лаванды.



Как убрать сухость рук / Фото Pexels

Однако, помните, если вы собираетесь идти на улицу, то крем нельзя наносить сразу перед выходом, иначе он "будет работать", как вода, и в результате ваши ручки еще больше обветрятся и станут еще более сухими.