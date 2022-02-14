Хоть зима еще окончательно не завершилась, но можно позволить себе помечтать о тепле весеннего солнца. Журналисты Краса 24 собрали для тебя подборку изысканных дизайнов маникюра, с которыми ты можешь уверенно и стильно ворваться в весенний сезон.

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Трендовые дизайны для маникюра на весну-2022



Трендовый весенний маникюр / Фото Pinterest



Маникюр на весну-2022 / Фото Pinterest



Оригинальный маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest



Идеи для весеннего маникюра 2022 / Фото Pinterest



Красивый маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest



Весенний дизайн маникюра 2022 / Фото Pinterest



Маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest