Хоть зима еще окончательно не завершилась, но можно позволить себе помечтать о тепле весеннего солнца. Журналисты Краса 24 собрали для тебя подборку изысканных дизайнов маникюра, с которыми ты можешь уверенно и стильно ворваться в весенний сезон.
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Трендовые дизайны для маникюра на весну-2022
Трендовый весенний маникюр / Фото Pinterest
Маникюр на весну-2022 / Фото Pinterest
Оригинальный маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest
Идеи для весеннего маникюра 2022 / Фото Pinterest
Красивый маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest
Весенний дизайн маникюра 2022 / Фото Pinterest
Маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest