Хоть зима еще окончательно не завершилась, но можно позволить себе помечтать о тепле весеннего солнца. Журналисты Краса 24 собрали для тебя подборку изысканных дизайнов маникюра, с которыми ты можешь уверенно и стильно ворваться в весенний сезон.

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Трендовые дизайны для маникюра на весну-2022

Трендовий весняний манікюр
Трендовый весенний маникюр / Фото Pinterest

Манікюр на весну-2022
Маникюр на весну-2022 / Фото Pinterest

Оригінальний манікюр на весну 2022
Оригинальный маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest

Ідеї для весняного манікюру 2022
Идеи для весеннего маникюра 2022 / Фото Pinterest

Красивий манікюр на весну 2022
Красивый маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest

Весняний дизайн манікюру 2022
Весенний дизайн маникюра 2022 / Фото Pinterest

Манікюр весна 2022
Маникюр на весну 2022 / Фото Pinterest