Нежное и гладкое тело: 7 простых лайфхаков, которые помогут сделать его таким

Не только лицу, но всему телу также необходим надлежащий уход. Сделать тело нежным и гладким помогут 7 полезных лайфхаков.

Действующие и простые лайфхаки облегчают ежедневную бьюти-рутину и делают ее более эффективной. Теперь пора уделить внимание своему телу.

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7 лайфхаков, сделающих ваше тело нежным

Пренебрегать уходом за кожей тела – это одна из самых распространенных бьюти-ошибок. Поэтому вам не удастся встретиться с сухостью, шелушением, покраснением и неравномерным тоном, что приводит к дискомфорту и неэстетичному виду. Но состояние и вид кожи тела можно улучшить, не израсходовав на это лишних средств или много времени.

Лосьон или молочко для тела наносите, когда оно еще влажное – сразу после душа и ванны. Таким образом удастся удержать влагу в коже и предотвратить обезвоживание.

Натуральное кокосовое масло может заменить крем для бритья. Жидкость эффективно смягчает кожу и защищает от раздражения.

Если вам не подошла новая сыворотка или крем для лица, можно их использовать для кожи тела.

СПА-уход требуется рукам и ногам 1 раз в неделю. Чтобы его провести, нанесите на кожу любимый батер или кокосовое масло, наденьте носки и перчатки, подождите 30 минут, чтобы масло нагрелось и глубже проникло в кожу, питая и смягчая ее.



Как ухаживать за кожей тела / Фото из инстаграмма @vi_blabla