Нежное и гладкое тело: 7 простых лайфхаков, которые помогут сделать его таким
9 февраля 2022 , 12:28Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Не только лицу, но всему телу также необходим надлежащий уход. Сделать тело нежным и гладким помогут 7 полезных лайфхаков.
Действующие и простые лайфхаки облегчают ежедневную бьюти-рутину и делают ее более эффективной. Теперь пора уделить внимание своему телу.
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7 лайфхаков, сделающих ваше тело нежным
Пренебрегать уходом за кожей тела – это одна из самых распространенных бьюти-ошибок. Поэтому вам не удастся встретиться с сухостью, шелушением, покраснением и неравномерным тоном, что приводит к дискомфорту и неэстетичному виду. Но состояние и вид кожи тела можно улучшить, не израсходовав на это лишних средств или много времени.
- Лосьон или молочко для тела наносите, когда оно еще влажное – сразу после душа и ванны. Таким образом удастся удержать влагу в коже и предотвратить обезвоживание.
- Натуральное кокосовое масло может заменить крем для бритья. Жидкость эффективно смягчает кожу и защищает от раздражения.
- Если вам не подошла новая сыворотка или крем для лица, можно их использовать для кожи тела.
- СПА-уход требуется рукам и ногам 1 раз в неделю. Чтобы его провести, нанесите на кожу любимый батер или кокосовое масло, наденьте носки и перчатки, подождите 30 минут, чтобы масло нагрелось и глубже проникло в кожу, питая и смягчая ее.
Как ухаживать за кожей тела / Фото из инстаграмма @vi_blabla
- Если планируете носить открытое платье в течение дня или вечера, замените лосьон после душа на питательное масло – оно сделает кожу более гладкой и придаст здоровое сияние.
- Хорошей привычкой станет регулярный массаж сухой щеткой за день до эпиляции – это поможет профилактировать появление вросших волос и усилит эффект от процедуры.
- Очищайте кожу тела и лица после использования кондиционеров и масок для волос. Ведь если они будут оставаться на коже, то могут закупоривать поры, что приведет к появлению высыпаний.