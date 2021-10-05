Коже нужен более тщательный уход в холодные времена года. Ведь обезвоживанию дермы способствуют резкие изменения температуры, холод, дефицит витаминов и начало отопительного сезона. А сухая кожа является более уязвимой к перечисленным факторам. Поэтому важно не совершать следующих ошибок в уходе.

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Как не нужно ухаживать за сухой кожей: 5 ошибок

Плохое увлажнение и питание . Сухой и обезвоженной коже необходимо качественное увлажнение и питание. Если вы и так ежедневно пользуетесь увлажняющим кремом и сывороткой, то стоит добавить в свой бьюти-арсенал досмотровые средства, которые содержат в своем составе липиды и натуральные масла. Стоит попробовать питательную маску или ночной крем. Также особого внимания во время ухода требует кожа вокруг глаз.

. Сухой и обезвоженной коже необходимо качественное увлажнение и питание. Если вы и так ежедневно пользуетесь увлажняющим кремом и сывороткой, то стоит добавить в свой бьюти-арсенал досмотровые средства, которые содержат в своем составе липиды и натуральные масла. Стоит попробовать питательную маску или ночной крем. Также особого внимания во время ухода требует кожа вокруг глаз. Чрезмерное применение агрессивных очищающих средств. Текстура сухой кожи является тонкой и чувствительной, поэтому во время ухода ее легко травмировать и ухудшить состояние. Чтобы этого не случилось, замените скрабы с крупными абразивными частицами более мягкими эксфолиантами – пилингом на основе молочных или фруктовых кислот, например. Процедуру нельзя повторять чаще, чем 1 раз в неделю, даже если у вас сильно шелушится дерма. Ведь вы рискуете еще больше пересушить лицо, что повлечет еще большее шелушение. Также дерматологи единогласно советуют обладательницам сухой кожи сменить гель, пенку или мыло для умывания на молочко или бальзам с маслами в составе. В частности, для снятия остатков декоративной косметики следует использовать гидрофильное масло или мицелярную воду для сухого типа кожи. Чтобы дополнительно не подсушивать дерму, тоже стоит прекратить пользоваться средствами с ретинолом в составе.

Текстура сухой кожи является тонкой и чувствительной, поэтому во время ухода ее легко травмировать и ухудшить состояние. Чтобы этого не случилось, замените скрабы с крупными абразивными частицами более мягкими эксфолиантами – пилингом на основе молочных или фруктовых кислот, например. Процедуру нельзя повторять чаще, чем 1 раз в неделю, даже если у вас сильно шелушится дерма. Ведь вы рискуете еще больше пересушить лицо, что повлечет еще большее шелушение. Также дерматологи единогласно советуют обладательницам сухой кожи сменить гель, пенку или мыло для умывания на молочко или бальзам с маслами в составе. В частности, для снятия остатков декоративной косметики следует использовать гидрофильное масло или мицелярную воду для сухого типа кожи. Чтобы дополнительно не подсушивать дерму, тоже стоит прекратить пользоваться средствами с ретинолом в составе. Умывание горячей водой и длительный прием горячей ванны. Испарению влаги способствует горячая вода. А для сухой кожи, которая и так плохо увлажнена, – это просто катастрофа. Поэтому старайтесь умывать лицо прохладной водой или едва теплой. Конечно, не стоит прекращать расслабляться в горячем душе или ванне, но попытайтесь минимизировать такие процедуры, а перед их проведением наносите на кожу лица средство, которое предназначено удерживать влагу. С этой задачей прекрасно справится кокосовое масло или увлажняющая маска.



Каким не должен быть уход за сухой кожей / Фото из инстаграма @hypebaebeauty