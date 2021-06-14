Нюдовая помада в 1990-х: как знаменитости носили бьюти-тренд в прошлом веке

Одним из трендовых оттенков помады для губ в 2021 является нюдовый. Интересно, что и в 1990-х нюдовая помада пользовалась особой популярностью. Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Мировые знаменитости обожали бьюти-тенденцию и по-разному использовали ее в макияже.
Таким образом она вызвала ностальгию по этому бьюти-тренду, что снова в моде. По этому случаю стоит вспомнить, какой мейкап делали популярные звезды с нюдовой помадой еще в конце ХХ века.
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Как знаменитости носили нюдовые помады в 1990-х
Своим кадром в социальной сети Виктория Бекхэм не только привлекла внимание к новой коллекции косметики Victoria Beckham Beauty, но и напомнила о любимом бьюти-трюке Posh Spice. В 1990-х нюдовую помаду носили как обычные женщины, так и селебрити.
Виктория Бекхэм с нюдовой помадой / Фото из инстаграма
В то время помада естественного оттенка была на пике популярности. Хит позволял женщинам выбирать между глянцевыми, матовыми и блестящими фактурами. Наиболее трендовыми были оттенки, приближенные к коричневой гамме, что смогли бы идеально дополнить повседневный макияж.
Среди известных красавиц, которым полюбилась нюдовая помада, не только Виктория Бекхэм, но и Анджелина Джоли, Дрю Бэрримор, Уитни Хьюстон и другие. Их бьюти-образы вдохновляют повторить похожий модный макияж.
Макияж с нюдовой помадой на Уитни Хьюстон / Фото Pinterest
Элизабет Херли носила нюдовую помаду / Фото Pinterest
Невероятный макияж Анджелины Джоли в 1990-х / Фото Pinterest
Aaliyah с нюдовой помадой / Фото Pinterest
Нюдовая помада на Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс / Фото Pinterest
Мэрайя Кэри выбирала нюдовую помаду/ Фото Pinterest
Мадонна с нюдовыми губами / Фото Pinterest
Красивый мейкап Хелли Берри / Фото Pinterest
Счастливая Дрю Бэрримор с нюдовой помадой / Фото Pinterest
Нюдовая помада украшает губы Дженнифер Лопес / Фото Pinterest
Дженнифер Энистон была поклонницей нюдовой помады / Фото Pinterest