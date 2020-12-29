Красная помада ежегодно собирает немало безосновательной критики. Некоторые считают красные губы моветоном, но бьюти-эксперты уверяют, что такой яркий акцент в макияже всегда был в моде и еще долго не будет терять своей актуальности. Если вы ждали случая, чтобы накрасить губы изысканной красной помадой, то новогодняя ночь лучше всего для этого подойдет.

Используя красную помаду для мейк-апа, следует тщательно выбирать тон косметического продукта. Он должен быть идеальным. Harper's Bazaar подготовил 9 звездных образов с красными губами, которые могут вдохновить вас на бьюти-эксперименты.

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Макияж с красной помадой на губах

Женщины, которые решаются на макияж с красными губами, всегда привлекают много внимания и получают невероятные комплименты от окружающих. Сочетание в образе красной помады и платья добавляет изысканности и роскошности вашем общему виду.

Следует тщательно выбирать оттенок помады, который подойдет именно вашему типу и особенностям кожи, а также не подчеркивать недостатков. В частности, следует обращать внимание на цвет волос. Например, блондинкам стоит красить губы красно-розовыми или красно-коралловыми оттенками. Обольстительным брюнеткам рекомендуем цвета, приближенные к сливовому, коричневому или винному. В 2021 в тренде будут как матовые текстуры, так и удачно смотреться будет легкий блеск поверх красной помады на губах.

Перед макияжем губ не забывайте их увлажнять бальзамом, выделяйте контур и прорисуйте уголки рта. Чтобы распределить продукт равномерно, используйте специальный кисть. На завершающем этапе проверьте, имеет ли помада идеальный вид, неаккуратные остатки уберите салфеткой.