Моника Беллуччи унаследовала красоту от матери, которая была художницей. В 24 года именинница начала сниматься для мировых глянцев и стала лицом Dolce & Gabbana, впоследствии ее очаровательное лицо появилось в более 70 кинолентах. Генетика – это хорошо, но знаменитой красавице сохранять привлекательность также помогают определенные секреты.

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Секреты красоты 57-летней Моники Беллуччи

Философия красивого старения

На собственном примере Моника Беллуччи доказала, что каждая женщина может стареть красиво без хирургического вмешательства. Например, она в 51 год сыграла роль девушки Бонда, а с Домом моды Dolce & Gabbana модель сотрудничает уже более 30 лет.

Я хочу жить долго, поэтому мне придется набраться терпения, если у меня появятся морщины на лице. Мне нравится трактовать красоту как индивидуальное развитие течения жизни. Женщины в возрасте 50, 60 и 70 лет все еще в хорошей форме, и они становятся эталоном для других. Постепенная потеря молодости дает нам возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Возможно, это и называется привилегией опыта и зрелости

– высказалась Моника в одном из своих интервью для Vogue.

Естественное старение – это красиво / Фото из инстаграма @ladylike.gr​

Уход за кожей и волосами

Моника Беллуччи на протяжении многих лет начинает свой день с контрастного душа, после которого наносит увлажняющий лосьон. Также она много времени посвящает очищению и увлажнению кожи, пользуется скрабами для лица и тела и самодельной маской из миндаля. Чтобы приготовить такую маску, вам нужно смешать пюре из свежего авокадо, 4 чайные ложки масла миндаля и 6 чайных ложек сливок. Наложите маску на 15 минут, а затем тщательно смойте водой.

Знаменитая актриса и модель открыто заявляет, что она против инъекций и пластических операций. По ее мнению, стареть нужно естественно. Поэтому звезда заботится, чтобы ее губы не обветривались, и всегда смывает макияж перед сном и наносит тонкий слой крема, чтобы сохранить молодость кожи дольше.

Что касается ухода за волосами, то Моника старается минимизировать использование фена, выпрямителя или специальных щипцов для накручивания прядей. Чтобы защитить кожу головы от сухости, актриса смешивает шампунь с минеральной водой, чем снижает его концентрацию. А для создания блеска, мягкости и ухоженного вида волос, она использует оливковое масло.

Моника Беллуччи в молодости / Фото из инстаграма @cinema_stranger

Макияж

Итальянка не скрывает, что в повседневной жизни почти не пользуется косметикой и умеет наносить лишь помаду и тушь. Моника считает, что мейк-ап иногда делает лицо человека "пластиковым". Однако во время выходов в свет она профессионально подчеркивает достоинства своей красоты: выбирает серые или коричневые тени, которые эффектно выделяют ее темно-карий цвет глаз, а также легкий тон и помаду.

Макияж – одна из форм защиты: в том смысле, что когда вы не накрашены, вы чувствуете себя уязвимыми, – сказала Моника Беллуччи.

Типичный макияж для Моники / Фото из инстаграма @monicabellucciofficiel​

Питание и спорт

Даже без изменений своих естественных форм Моника Беллуччи смогла преуспеть в модельной и актерской карьере. Когда после родов звезда набрала вес, то она не волновалась, как от него быстрее избавиться: "В конце концов, это естественно, так зачем спешить?". Если актрисе нужно было обязательно похудеть для роли, то она не ограничивала себя в еде, а просто питалась меньшими порциями. Пышная грудь, тонкая талия и объемные бедра – никогда не были причиной комплексов для Моники.

Знаменитая красавица отдает предпочтение йоге, пилатесу, капоэйре, кикбоксингу и плаванию, а не силовым нагрузкам в спортзале. После рождения второй дочери Моника Беллуччи меньше занимается спортом, но тщательно следит за своим питанием, стараясь употреблять больше фруктов, овощей и других полезных продуктов.